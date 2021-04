Negacionista é condenada por tossir em jovem com tumor cerebral nos EUA

Uma mulher foi condenada a 30 dias de prisão após ter tossido de propósito no rosto de uma jovem nos Estados Unidos. O episódio ocorreu em junho de 2020, mas Debra Hunter só foi condenada nesta quinta-feira (8), segundo a emissora "First Coast News".

A vítima, Heather Sprague, faz tratamento contra um tumor cerebral, o que a coloca no grupo de risco. Ela passou por um teste logo depois do episódio, que deu resultado negativo, mas, para ela e para a Justiça, não diminuiu a gravidade do ato.

Debra ainda terá que pagar uma multa no valor de US$ 500, cumprimento de seis meses de liberdade condicional e participação de uma avaliação de saúde mental, em se tratando de controle de raiva, informou a agência de notícias "Associated Press", citando um comunicado de David Chapman, diretor de comunicação do gabinete do procurador da Flórida em Jacksonville.

"Ela (Debra Hunter) disse 'Acho que vou chegar bem perto de você e tossir sobre você, que tal isso?'", lembrou Heather no tribunal, pouco antes de a promotoria exibir o vídeo que flagrou o ataque. Assista:

Debra, que é negacionista, foi condenada também a reembolsonar o teste de covid-19 que Heater precisou fazer.