A equipe de Gilberto Nogueira, participante do BBB 21, usou as redes sociais do economista para criticar comentários feitos por alguns colegas de confinamento como Nego Di e Karol Conká na madrugada desta sexta-feira, 5.



Em uma conversa entre quatro participantes, Nego Di faz referência a Gilberto, que não estava presente: "Pode dizer que é muçulmano... Negro, não. Nada a ver. Ele tem cabelo liso. Eu estava olhando isso na prova. Quem é que disse isso para ele?"



"Teve alguém uma hora que disse para ele: 'cara, tu é preto'. E ele acreditou. Porque não é possível falar aquilo ali que ele falou", continuou. "Ele pode ter alguém, um vô, uma vó (negros). O racismo só sofre quem é da nossa cor, o policial não te para porque tua mãe é negra. Ele é um pouquinho sujinho. Se esfregar bem...", continuou.



Em outro momento, Karol Conká ironiza: "Eu não sei, gente. Só sei que ele é negro. Vamos falar que ele é negro e ponto. Deixa ser negro... Ai, gente, quero que vocês enxerguem em mim uma ruivice. Eu sou ruiva."



Lumena também acompanhou os comentários em tom de deboche: "Eu sou verde!". Ela continuou: "Tem vários tons de branco. O cara acha que por não ser o branco branquíssimo..." e Nego Di interrompe: "É porque ele não é da cor do Fiuk, aí ele acha que é negrão".

A equipe de Gilberto criticou os comentários feitos no BBB: "Tivemos que ouvir a invalidade da autodeclaração. [...] Gilberto se declara, se considera e se reconhece como negro. Nessa madrugada, tivemos a infelicidade de assistir a participantes invalidando sua cor."



"Sabemos que a construção do que é ser nego no Brasil ainda é muito confusa para muitas pessoas, principalmente quando se trata de pessoas negras de pele clara. Entretanto, a discussão sobre o colorismo não pode ser feita com base no gostar ou não de alguém".



"Estamos aqui fora por ele e não deixaremos que nenhum tipo de racismo e homofobia passem impunes", conclui a nota do participante do BBB 21.