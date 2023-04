Nego do Borel provoca Pipo Marques e aumenta rumores de affair entre filho de Bell e Anitta

No início do mês, fãs notaram que Anitta e Pipo Marques estavam viajando pelos mesmos locais na Islândia, e criaram rumores sobre um possível affair. O suposto casal chegou a negar, e afirmou ser apenas uma amizade. Nesta quinta-feira (27), no entanto, o caçula de Bell Marques brincou de ser “vela” de casais e um amigo da cantora, Nego do Borel, o provocou nos comentários.

Na foto publicada por Pipo, no aniversário de Léo Santana, ele aparece ao lado de dois casais: Léo e Lore Improta e do irmão Rafa Marques e Patrícia Guerra. “Só casalzão!! E eu to como?”, escreveu o cantor, e acrescentou um emoji de vela.

Nos comentários, Nego do Borel não deixou a frase passar ilesa. “Você sabe que vc tá bem demais, deixa baixo”, escreveu o amigo da cantora.

Neste mês, a cantora passou um fim de semana em Salvador, em uma mansão em Ondina.