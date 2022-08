Negociação entre Grupo D'Or e Hospital Unimed em Feira preocupa cooperados

Cooperados Unimed de Feira de Santana publicaram nesta quarta-feira (24) uma carta aberta demonstrando preocupação com a negociação de venda do hospital da cooperativa no município para o Grupo D'Or. De acordo com o documento, a Unimed convocou uma Assembleia Geral Extraordinária na sexta-feira (26) para discutir os detalhes da transação, que pode envolver uma eventual fusão, incorporação ou desmembramento dos ativos da Unimed Baía de todos os Santos.

Ainda de acordo com a a carta, o motivo da transação é uma antiga dívida fiscal que poderia comprometer a continuidade das atividades da Cooperativa.

Atualmente, o Grupo D'or administra o Hospital Santa Emília em Feira de Santana. A unidade inclusive faria parte da negociação com a venda de participação minoritária para a Unimed. "Em outras palavras, a Unimed estaria vendendo o controle acionário do superavitário e recém reformado hospital próprio e em troca receberia participação minoritária no Hospital Santa Emília, adquirido há menos de um ano pelo Grupo D’Or."

Além disso, segundo o documento, cada cooperado receberá uma compensação financeira de R$ 400mil, já que o Grupo D’Or ficaria com o controle acionário e operacional dos dois hospitais. Os cooperados, no entanto, se colocaram contrários a esta negociação, alegando preocupação com restrição da autonomia e liberdade de trabalho da classe. "As coisas estão se esclarecendo, a gente procurou se informar e estaremos na assembleia de sexta-feira", disse um médico ao CORREIO.

Em resposta enviada ao CORREIO, a Unimed declarou que está a um passo de firmar uma parceria com a Rede D'Or, que vai resultar em um projeto estratégico na rede hospitalar privada de Feira de Santana. A decisão deverá ser tomada na assembleia de cooperados da Unimed, que acontecerá sexta-feira, no hospital da cooperativa.

“Há algum tempo que a Unimed Baía de Todos os Santos e a Rede D`Or estão discutindo um projeto de uma rede hospitalar, um empreendimento promissor para as partes envolvidas, notadamente para o trabalho médico dos cooperados. Até então, as conversações vinham sendo mantidas em sigilo em razão de uma cláusula contratual de confidencialidade, o que é comum no mercado”, revela o presidente da Unimed Baía de Todos Santos, João Carlos Cavalcante.

Ele informa que a proposta de parceria já foi submetida aos conselheiros dos três conselhos da cooperativa e eles aprovaram por unanimidade. “Além disso, eles emitiram um parecer favorável à aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária. A Unimed é o porto seguro dos cooperados e ficará mais sólida ainda se a proposta for concretizada”, acrescenta o presidente. "Cumprindo os princípios de transparência e respeito aos direitos do cooperados, a Unimed reforça a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária que visa apreciar a proposta do projeto, marcada para a próxima sexta-feira, quando todos os esclarecimentos serão prestados. A assembleia foi convocada obedecendo o prazo legal e a decisão será dos cooperados”, salientou João Carlos Cavalcante.

O Grupo D'Or também foi procurado para comentar sobre a aquisição do Hospital Unimed em Feira de Santana, mas deu retorno até esta publicação.