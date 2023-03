Negócio da China em Salvador: loja da Shein leva experiência do app para departamento

Gostou? Comprei na Shein! Uma frase que, do início da pandemia para cá, se tornou comum para se referir a peças de roupas adquiridas na varejista. A marca é conhecida pelos preços baixos e fez a cabeça dos baianos. Afinal, quem não conhece um amigo ou parente que tem produtos comprados lá? Tanto é que Salvador recebe, de 11 a 13 de março, a segunda loja pop-up da Shein no Brasil.

Neste domingo (12), porém, ao contrário de lotação e tumulto pelas ofertas, o que se viu no espaço, que fica no terceiro piso do Shopping da Bahia, foi uma calmaria enquanto os clientes olhavam as roupas disponíveis. É que, para evitar aglomerações e confusão, a Shein disponibilizou ingressos limitados e gratuitos no Sympla no último dia 6 de março, que acabaram em 1h30.

A intenção era disponibilizar uma experiência mais confortável aos clientes e, quem foi, aprovou. A estudante Mariana Fernandes, 21 anos, compra no site e aplicativo da Shein desde 2020. Quando soube da oportunidade de ter acesso a loja presencialmente, quis ir e diz ter ficado ainda mais próxima da marca.

"Muita gente tem um pé atrás em comprar na internet e, quando você vê pessoalmente e pode provar, aumenta ainda mais a confiança. Posso atestar ainda mais a qualidade dos produtos. Tanto é que, só para o provador, tô levando oito roupas. Ainda não sei quantas vou levar para casa", diz Mariana, aos risos.

Mariana é cliente antiga da Shein (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Quem também sorriu foi o modelo Bruno Alves, 20. Ele costuma comprar roupas, principalmente, através da Shein. Na loja pop-up, ele elogiou os valores praticados pela marca e comemorou ter a experiência presencial. Até segunda-feira (12), três mil pessoas devem passar pela loja.

"Eu gostei muito, conheço a Shein desde 2019 e a maioria das minhas roupas compro no site ou no app. Então, estar aqui é algo muito importante, mesmo que seja por curto período. Até porque o preço baixo está bem parecido", afirma o modelo, que comprou mais de vinte peças de roupa.

Os itens mais procurados da loja, que estava majoritariamente ocupada por mulheres, foram os bodys e blazers. Ao todo, a empresa colocou na pop-up Salvador nove mil itens de roupa e esperar vender de 70 a 80% dos produtos disponíveis para o clientes que vão passar por lá.

Felipe Feistler, general manager da SHEIN no Brasil, explicou o porquê de Salvador ser a escolhida para receber a segunda pop-up da empresa no país, destacando o mercado que há aqui. "Salvador é uma cidade internacionalmente conhecida por traduzir o espírito e a alegria de ser brasileiro, e onde temos muitos fãs; por isso, não poderia ficar de fora do nosso roteiro”, fala.

Quem não conseguiu ingresso, também pode aproveitar as ofertas da pop-up. No site da Shein, é possível ver os itens disponíveis na loja e realizar a compra. Dessa forma, os produtos são entregues na casa do cliente. Tem ainda cupom de desconto SHEINBAHIA, que é de 15% para qualquer compra e 20% em compras acima de R$ 400.