Negócios dentro de celulares: como a nova economia impacta nas empresas

Na última sexta-feira, 20, Salvador recebeu o conferencista, escritor, poadcaster e apresentador do programa O Anjo Investidor João Kepler, que abordou como a chamada nova economia impacta os negócios. Na verdade, esse é um dos temas mais recorrentes nas aparições públicas de João Kepler nos últimos meses. “O negócio que não couber num celular não vai sobreviver”, alerta o empreendedor, que tem participação em mais de 500 Startups e foi premiado como melhor Investidor Anjo do Brasil pelo Startup Awards. Kepler falou com exclusividade para o Correio sobre os novos modelos de negócio e pontuou as razões para as empresas se inserirem no conceito de plataformas de serviço com camadas digitais, até chegar a uma abordagem sobre as Startups, que são uma opção de investimento e de parcerias em negócios.



Especialista João Kepler fala como a nova economia vem gerando impacto sobre os negócios e ensina a tirar proveito do momento (Foto:Divulgação)



“Existe uma mudança de mentalidade empresarial em curso, que tem a ver com a evolução social. Hoje, por exemplo, uma empresa não é mais o que ela diz que é, não adianta ela fazer propaganda, precisa fazer marketing de conteúdo. Ela não deve mais ter foco no cliente, e sim estar atenta ao foco “do” cliente, onde ele está, onde ele quer ser atendido, como ele quer que se comunique com ele. Precisa operar a partir de uma camada de serviço digital, seja de comercialização, operação ou atendimento digital para sobreviver”, defende.



No que consiste a chamada Nova Economia?

No Brasil, a nova economia começou a ser entendida nos últimos seis anos. Para explicar melhor a diferença entre as duas, é preciso olhar os modelos de negócios em vigência. Os tradicionais, da velha economia, dizem respeito aos processos como vender, comprar, alugar, prestar serviços. Nos últimos tempos, esse modelo tradicional precisou ganhar uma nova roupagem. A chamada nova economia está presente em novos modelos de gestão e negócios, a exemplo dos downloads de aplicativos, as assinaturas. Na realidade, os empreendimentos da nova economia usam base tecnológica e inovadoras que, muitas vezes, são usadas também em negócios tradicionais.

Para ilustrar melhor, se usarmos o exemplo de uma indústria, podemos considerar que ela pode ter uma otimização de processos através de sistemas e softwares que venham de uma startup. Uma empresa de varejo pode ter um canal de comercialização. Na verdade, a nova economia funciona como uma camada de serviços acima dos tradicionais.

Nos últimos 12 anos, por exemplo, tenho feito investimento em startups que são produtos dessa nova economia.

Como o empresariado, especialmente o pequeno e médio, deve trabalhar nesse novo cenário?

O empresário precisa entender a nova economia numa perspectiva de mudança de mentalidade, que sofreu profundas alterações. Na velha economia, essa mentalidade estava ligada ao lucro, aos dividendos, gestão baseada em muito controle, chefia verticalizada. Na nova economia, o cenário é colaborativo, inovador, onde se pensa muito em ecossistemas, se reinveste o que se ganha.

Dito isso, é fundamental que o empresário da velha economia tenha a compreensão que precisa trabalhar nesse novo cenário. O magazine Luiza, por exemplo, compreendeu isso e otimizou seus processos, começou a se relacionar com startups diversas, agilizou as atividades no varejo e criou um sistema correlato para continuar existindo na nova economia, afinal o negócio que não couber num celular não sobreviverá.

Como o senhor analisa a digitalização das relações comerciais e como elas estão impactando esses negócios?

É preciso estabelecer que a digitalização das relações comerciais não se limita ao e-commerce, simplesmente. É muito mais que isso, é todo um processo que existe em torno da digitalização das vendas, que podem usar as redes sociais, o whatsapp, criar um ambiente de colaboração de comercialização, mas que também necessita gerar engajamento dos clientes, relacionamento, experiências e o foco é no cliente e não do cliente. Parece uma bobagem, mas essa perspectiva muda o conceito de vendas na Internet. Muita gente acha que, se tiver uma loja virtual, conseguiu digitalizar o próprio negócio e não é só assim.

Qual a melhor maneira de tirar proveito desse cenário?

A melhor maneira é colocar em prática as mudanças da nova economia. É começar e validar um protótipo de negócio, à partir de um mínimo produto viável(MVP) e começar a testar as hipóteses, corrigir as possíveis falhas e operacionalizar a proposta de negócio à partir dessas correções.

Como as empresas devem se inserir no conceito de plataformas de serviço com camadas digitais?

As plataformas são camadas de serviços e esse é um conceito da nova economia. Uma empresa pode ser uma indústria e trabalhar a marca (branding) para que, dentro de uma comunidade, se transforme em algo essencial para a vida das pessoas. Nesse contexto, a indústria que exemplifico pode criar um ecossistema e começar a faturar através de outras estruturas e canais.

De que forma as startups estão se inserindo dentro dessa nova economia? Qual o cenário de futuro?

As startups são essenciais para essa nova economia e elas se consolidaram na pandemia, pois mostraram sua efetividade na prática, no dia a dia. Muitas empresas estavam fechadas, não podiam abrir as portas e só podiam entregar o produto usando delivery e aplicativos de entrega que são startups. Muitas empresas precisaram otimizar os processos e se relacionar com os consumidores usando o trabalho das startups. Então, essas estruturas foram fundamentais e continuarão sendo.