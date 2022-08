Negra Cor e Olodum fazem shows na Maratona Salvador

A edição 2022 da Maratona Salvador irá acontecer no dia 25 de setembro e segue com as inscrições abertas para os competidores. Mas agora, além da participação no evento esportivo, os corredores poderão acompanhar shows das banda Negra Cor e do grupo Olodum, que acontecem no fim de semana da maratona.

No dia 24, véspera da corrida, Negra Cor se apresentará no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, a partir das 17h. Já no domingo, depois da corrida, por volta das 11h, o Olodum também irá subir no palco para fazer a festa dos atletas e do público que estará no local para prestigiar a competição. O grupo apresentará o novo repertório da turnê 'Olodum Bahia Viva'.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, ressalta o valor que é ter a apresentação desses grupos em um evento como a Maratona Salvador, que é celebrada não só pelo público baiano, mas também pelos turistas que chegam na capital baiana para competir e, agora, curtir os shows das bandas também.

"A Maratona da primeira capital do Brasil, também conhecida como a Cidade da Música – título concedido pela Unesco -, não poderia começar e nem terminar de outra forma a não ser com muita musicalidade", destacou Edington.

Para se inscrever na edição 2022 da Maratona Salvador, basta acessar o site maratonasalvador.com. A largada será dada no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, e a corrida terá percursos de 5km, 10km, 21km e 42km, todos eles pela orla de Salvador. Serão premiados os cinco primeiros colocados em cada categoria, somando R$190 mil no total aos vencedores.