Negra Li e Letícia Bufoni podem participar do BBB22

Com a saída de Tiago Leifert, o BBB22 já tem apresentador confirmado: será Tadeu Schmidt. Resta saber quem são os participantes. Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, dois nomes já estão na lista do elenco do Camarote.

Nesta terça-feira (19), Dias afirmou que a Negra Li e Letícia Bufoni são as primeiras convidadas da ala dos famosos que integram o elenco do reality que começa na segunda semana de janeiro na telinha da TV Globo e na plataforma de streaming Globoplay.

Leticia Bufoni é uma das estrelas do skate brasileiro e mundial. Aos 28 anos, ela já ganhou diversas medalhas no esporte. Sua história começou bem cedo. Aos 9 anos, se aventurou a andar em cima da “prancha”. Aos 14, entretanto, se mudou para Los Angeles, Califórnia, para virar profissional. Já participou de um reality: o dela mesma. No Canal Off, em 2015, protagonizou o Letícia Let’s Go, em que mostrava a prática do esporte.

Já Negra Li é compositora e cantora; também faz trabalhos como atriz. Em 1996, começou a fazer parte do grupo de rap RZO, no qual ficou até 2004. No ano seguinte, em 2005, se lançou na carreira solo e gravou músicas com vários cantores consagrados. O single 1 Minuto, de 2009, é um dos sucessos de Negra Li, cantado em parceria com D’Black.