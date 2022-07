Neila Kadhí faz show de pré-lançamento do álbum Feitura nesta sexta (29)

A cantora, compositora e multi-instrumentista Neila Kadhí segue nos preparativos para o lançamento do álbum Feitura, que chega às plataformas digitais no dia 5 de agosto. Antes disso, porém, outros dois grandes marcos são aguardados pela artista: o show de pré-lançamento do álbum, no Teatro Gregório de Mattos, na sexta-feira (29), às 19h30; e o encerramento da campanha de financiamento coletivo no sábado (30).

Disponível na plataforma Benfeitoria, a campanha visa arrecadar R$ 30 mil e aceita contribuições a partir de R$ 20. Os apoiadores poderão escolher camisas, cervejas artesanais, curso de produção musical (iniciante/ intermediário/ avançado), show exclusivo da artista, além de pares de ingressos para o show de pré-lançamento do álbum.

O álbum “Feitura” traz nove faixas autorais e inéditas, com composições solo e em parcerias com a potiguar Khrystal, as cariocas Camila Costa e Ana Baird, e os baianos Fred Aquino, Monique Nascimento e Carla Suzart. Sonoramente, o disco flerta com o samba-chula, o funk, o maculelê, o baião, dentre outros. A artista buscou colocar em foco sua relação com o violão e a voz, somando-os ao uso das texturas eletrônicas, que também são ferramentas íntimas em suas produções e performances.

Desde abril, Neila Kadhí vem lançando prévias do novo trabalho; foram quatro músicas apresentadas ao público desde então: “Apetite”, “Sua Pessoa”, “Cor de São João” e “Bate Folha”. No show de pré-lançamento, o público poderá conferir, em primeira mão, a execução ao vivo de todas as nove canções do disco. Na ocasião, duas parceiras musicais de Neila Kadhí, que assinaram produção musical e arranjos de Feitura, farão participações especiais: Carla Suzart e Marília Sodré.

“Produzir e lançar o primeiro álbum da minha carreira artística é uma realização sem tamanho e custear esse sonho é uma grande empreitada para alguém que faz um trabalho autoral e independente, sobretudo em momentos como o que estamos atravessando e no qual o setor artístico está sendo muito afetado”, explica Kadhí, ao convidar o público a escutar as prévias do álbum e a apoiar, com qualquer valor, o lançamento de “Feitura”.

Os custos que serão financiados com a campanha de financiamento coletivo estão relacionados ao trabalho de uma equipe majoritariamente feminina, envolvida na produção e confecção de arranjos, gravação, mixagem, masterização, criação de material gráfico e comunicação, assessoria de imprensa e produção executiva.



Serviço - Show de pré-lançamento do álbum Feitura, de Neila Kadhí | sexta (29), no Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves), 19h30 | Ingressos: R$ 40 / R$ 20, à venda no Sympla