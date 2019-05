Nem lembrancinha, nem presentão: baianos pretendem gastar em média R$ 120 com Dia das Mães

Faltam apenas dois dias para a segunda data mais movimentada do varejo e um dos momentos mais especiais para as famílias: o Dia das Mães. Elas sempre dizem que qualquer presente está bom, mas uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revelou que, este ano, as lembrancinhas devem ficar na vitrine.

Em média, os brasileiros estão dispostos a gastar entre R$ 75 e R$ 150 com o presente para as matriarcas. Na Bahia, a média é de R$ 120, de acordo com a CDL. É verdade que nem todo mundo tem dinheiro para presentear as mães, mas a pesquisa apontou que 78% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra no período. O número é maior que os 74% do ano passado.

Nesta quinta-feira (9), a escritora Isabel Lima, 26 anos, saiu de casa, em Cosme de Farias, e foi até a Avenida Sete de Setembro, no Centro, para procurar um presente. Ela contou que um dos desejos da mãe é uma máquina de lavar roupas, mas estava procurando também algo mais especial. Assim como ela, 77% dos brasileiros vão pesquisar antes de comprar.

“Quero dar para ela um presente que não seja apenas para o Dia das Mães, mas que ela possa lembrar depois, como um buquê de rosas, um café da manhã ou uma declaração. O dia das mães é todo dia, afinal de contas elas nos deram a vida, então tem que ser algo especial que lembre o quanto ela é especial”, disse.

A mãe de Isabel quer uma máquina de lavar, mas a filha também pensa em outras opções

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

O Dia das Mães é a segunda data com maior venda para o varejo. A pesquisa afirma que o Natal é o primeiro, mas alguns segmentos ouvidos pelo CORREIO disseram que a Black Friday assumiu essa posição e que o Papai Noel está na terceira posição.

A expectativa é de que, este ano, os mimos de mainha movimentem R$ 24,3 bilhões nos segmentos do comércio e serviço. A CDL Salvador estima um crescimento de 5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, conforme pesquisa de mercado.

O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, está menos otimista. Ele acredita que o aumento será de 2% em relação a 2018: “Esse cenário é por conta da conjuntura econômica do país. O movimento está fraco, mas nossa expectativa é para o sábado. A véspera sempre é o grande dia”.

Em Salvador, shoppings têm programação e ações especiais. O gerente do Shopping Bela Vista, Vaneilton Almeida, espera aumento de 10% nas vendas. O estabelecimento vai apostar em sorteios para atrair os consumidores: "A cada R$ 200 em compras o cliente terá direito a um cupom para concorrer a um vale compras no valor de R$ 2 mil. Os sorteios são diários, e acontecem sempre às 18h na praça do shopping", explica.

Presente dividido

No total, 122,1 milhões de brasileiros devem presentear alguém nessa data. Ninguém duvida que mainha é amada, mas 24% dos filhos pretendem gastar menos com o presente deste ano. Outros 41% vão repetir valor de 2018.

A dona de casa Verônica Correia, 63, vai receber um presente coletivo. As quatro filhas resolveram comprar um celular novo para a aposentada, porque o atual está dando defeito. A estudante Daniele Correia, 28, acredita que a mãe vai gostar da ideia. “Ela está esperando uma lembrancinha, mas vai ganhar um celular”, brincou.

As irmãs Correia fazem parte de dois grupos da pesquisa: dos 26% dos consumidores que vão comprar um presente mais caro que o do ano passado e dos 19% que vão dividir o valor com mais alguém. Já os celulares aparecem como intenção de compra de 10% dos filhos.

Celular

As operadoras de telefonia estão de olho nesse mercado e investiram pesado nas promoções. O diretor regional da Claro para Bahia e Sergipe, Marcos Alves, contou que as lojas vão oferecer gratuitamente para as pessoas, clientes ou não, cartões para as mães. A empresa está com duas ofertas especiais.

“A primeira é que o cliente que comprar um iPhone vai levar outro por R$ 9,99. A segunda é que o S10 Plus, o último lançamento da Samsung, está com 50% de desconto. O consumidor que levar o aparelho antigo em troca do novo terá um desconto ainda maior”, afirmou. A expetativa é de vendas 20% maiores que em 2018.

As duas promoções valem até domingo (12). Já o Passaporte América garante que usuários brasileiros do pós-pago usem serviços e benefícios da operadora no exterior sem taxa extra.

A Vivo está oferecendo facilidades no pagamento e descontos de 10% no preço dos smartphones comprados pela internet. O frete será grátis e a entrega em até três dias úteis para capitais. As promoções valem também para os planos da operadora.

Já a TIM tem ofertas como o Moto G7 Play por R$ 899 no TIM Controle, com opções a partir de R$ 49,99 por mês. Já os aparelhos da família Samsung Galaxy S10 podem ter desconto de até R$ 3 mil no TIM Black e Troca Smart - o aparelho velho pelo novo.

Mais procurados

A pesquisa aponta que os produtos campeões de venda devem ser as roupas, calçados e acessórios (42%), perfumes (36%), cosméticos (23%) e chocolates (19%). O ranking ainda tem flores (15%), maquiagem (13%), ida a restaurantes (12%) e utensílios de cozinha (12%). Também fazem parte da lista celulares (10%), eletrônicos (10%) e eletrodomésticos (8%).

Dona Nilza saiu com a filha para pesquisar: ela quer ganhar um fogão de presente

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

O gerente regional dos supermercados Extra, Alexandre Costa, contou que, nos últimos anos, os celulares passaram a disputar a lista dos mais vendidos nesta época do ano, ao lado de produtos tradicionais como portáteis e ventiladores e geladeira - a chamada linha branca.

O Extra vai voltar com mais uma edição da Pink Friday, uma ação promocional com 28 horas de ofertas. Elas começaram às 20h de desta quinta (9) e seguem até 23h59 de desta sexta-feira (10). No e-commerce, as ofertas começam na primeira hora do dia.

“Desde segunda-feira já percebemos um movimento maior nas vendas de alguns produtos, mas o nosso pico é a partir das 19h de sexta-feira. Podemos dizer que 95% dos clientes deixam para comprar na última hora. No sábado também temos movimento grande”, afirmou.

A empresa estima crescimento de 10% nas vendas na comparação com o ano passado. O gerente regional das Casas Bahia, Romeu Fraga, contou que no ano passado algumas das 27 lojas que funcionam na Grande Salvador resolveram abrir as portas também aos domingos.

“Faremos isso novamente este ano. O pessoal deixa mesmo para comprar na última hora”, contou. Entre as promoções está a chance de comprar uma TV e levar outra.

Na manhã desta quinta-feira (9), a dona de casa Nilza dos Santos, 54, mãe de oito filhos, resolveu, passear pelo Centro acompanhada de uma delas. “Eu queria ganhar um fogão, mas, vamos ver”, disse, enquanto a filha olhava os produtos.

*Colaborou Eduardo Dias, com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier