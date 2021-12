Nem Pelé, nem Maradona: Ibra elege Ronaldo como maior da história

Para Zlatan Ibrahimovic, um brasileiro é o maior jogador da história. Mas não trata-se de Pelé. Para o sueco, o posto é ocupado por Ronaldo Fenômeno. Em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport, o atacante explicou a escolha pelo ex-camisa 9 da Seleção, e justificou não ter citado Maradona, ídolo do futebol argentino.

"Para mim, Ronaldo é o 'Fenômeno'. Mais do que Maradona? Não vivi Maradona. Talvez para outras gerações ele seja o melhor de todos. Mas eu vi Ronaldo. Desde pequeno, eu o imitava", comentou Ibra.

O sueco não mencionou Lionel Messi nem Cristiano Ronaldo diretamente. Mas, quando questionado sobre a dupla, Ibra revelou que prefere o jogador do Paris Saint-Germain.

"Ambos são muito fortes, seria uma escolha difícil. Se eu tiver que dizer um, escolho Messi porque joguei com ele, o vi de perto e sei que tudo o que ele faz vem de um dom natural, não é construído. É tudo movimento, tudo natural", comentou.

O atacante, porém, fez uma crítica ao fato de Messi ter recebido sua sétima Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, premiação dada pela revista France Football. Para o sueco, quem deveria ter recebido o troféu é Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. "Ele merecia", disse.

Quando o assunto é esporte no geral, o jogador vê o boxeador Muhammad Ali como o maior de todos os tempos. Para Ibrahimovic, a escolha é também pelo comportamento do americano fora do ringue. "Por causa de seu caráter, personalidade, por causa de quão forte ele era", finalizou o sueco.