'Nem sabia que ele existia', diz dona de bar que recebeu Chris Martin, do Coldplay

Em meio a uma maratona de shows no Brasil, Chris Martin, vocalista do Coldplay, aproveitou sua folga para entrar numa roda de samba em São Paulo. Segundo o R7, o britânico esteve ao lado de quinze profissionais, entre seguranças e produtores, para a apresentação de Maurição do Império, em homenagem à escola de samba Império Serrano, do Rio de Janeiro.

O evento aconteceu no domingo (19) no bar da Dona Tati. Em entrevista ao R7, ela revelou que o vocalista da banda britânica chegou ao boteco por meio de recomendação de uma pessoa até agora não identificada. Ela admitiu que não conhecia o cantor, mas fez questão de elogiar a sua humildade.

"Chegou como cliente qualquer, numa boa, numa humildade. Começamos a desconfiar porque havia vários seguranças... Ele não exigiu nada", disse ela. "Nem sabia que esse cara existia. Me apresentaram. Na hora, ele me deu um boton de presente. Ele parece ser uma pessoa humana, humilde... não o conhecia. Fizeram cair a ficha. Depois é que eu vi o tamanho do cara", acrescentou.

Embora tenha resistido em tirar a foto, inicialmente, Martin recuou e depois fez várias imagens.

"Ele pegou no meu braço [e disse] 'vamos tirar a foto'. Eu tentando arrumar o celular e o produtor dele disse 'tira aqui e já publica no Instagram'. Mas ele foi muito simpático. Me deu um abraço muito forte, agradecendo."