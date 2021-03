Nem Scheila, nem Carla: quem são a loira e a morena do Tchan da Austrália?

Nessas minhas andanças mundo a fora cobrindo shows e eventos da Axé Music, cada vez mais me surpreendo com a força que a música baiana ligada ao entretenimento continua tendo nos quatro cantos do planeta. Apesar de alguns detratores pregarem que estamos em baixa. Claro que não existe mais aquele boom dos anos 1980 e 1990. Hoje, a cena axé está consolidada com seu público e sendo a música preferida para embalos que atraiam multidões nas micaretas, carnavais fora de época entre outras manifestações.

Fiz essa colocação para chegar na segunda edição do CarnAustralia, realizado em 2019 na cidade de Brisbane, com as presenças da Banda Jammil (que tinha feito a primeira edição em 2018) e o grupo É O Tchan. Representado apenas por Compadre Washington porque Beto Jamaica não pôde viajar. A princípio os organizadores ficaram meio temerosos se Compadre iria segurar o Tchan. Afinal, a voz principal sempre foi de Beto.

E para alegria de todos, Compadre não só segurou a onda como fez um show animadíssimo cantando os grandes hits e comandou o concurso para escolher a Loira e a Morena do Tchan no distante país da Oceânia. A ideia surgiu poucas horas antes do show começar com o Jammil ainda com Levi Lima que depois passou o bastão para Washington. A maioria da platéia formada por brasileiros que está morando há muito anos fora do país entrou no clima, cantou e dançou em todas as musicas e participou do concurso com toda garra.

Levi Lima do Jammil,Gustavo Andrade, Marrom, Iva Carvalho (produtora do Tchan) e Compdre Washington no aeroporto em Brisbane (Divulgação)

Eu conversei com alguns brasileiros que não escondiam a emoção de lembrar de seu país, principalmente os baianos (tem muitos na terra dos Cangurus). Músicas de 10 e 20 anos que mexiam com o emocional delas. Foi um sucesso. A loira e a morena eleitas comemoraram, e o show continuou até a hora determinada pelas autoridades que ficavam encantados com tanta energia e animação.

As vencedoras foram as brasileiras Patrícia (loira) e Jéssica (morena), que moravam na Austrália na época.

Foto: Osmar Marrom Martins/ Arquivo CORREIO

Liguei para Compadre e perguntei como ele sentiu aquele clima especial. E ele respondeu: “Pra gente é gratificante saber que lá, do outro lado do mundo, na Austrália podemos fazer um concurso para eleger a loira e a morena do Tchan sendo que foi uma brincadeira naquela festa maravilhosa e saber que hoje agora o Tchan já fechou os cinco continentes. Isso é gratificante saber que a nossa música continua passando fronteiras. Foi muito bom. O pessoal que mora lá não esqueceu as coreografias, as meninas que participaram do concurso. Então foi bom. Espero voltar outras vezes lá depois que passar essa pandemia e escolher o Jacaré. Sabe de Nada inocente".

Em tempo: o CarnAustralia é organizado pelo casal de baianos Danilo Pedreira e Paula Magalhães que mora em Brisbane em sociedade com Gustavo Andrade que mora na Bahia mas durante um tempo foi estudar inglês lá. Por causa da pandemia não aconteceu em 2020 e corre o risco também em 2021. Mas assim que tudo isso passar eles pretendem retomar a festa em 2022.