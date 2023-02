Nem tudo é alegria: Carnaval também registra mortes, furtos e brigas

Nem tudo são sorrisos, beijos e amassos no Carnaval. Antigos problemas terminaram com a festa de muitos foliões, como foi caso de Marcos Souza Menezes, 27 anos, morto após ser baleado no circuito Osmar, no Campo Grande, no primeiro dia da festa – outras duas pessoas ficaram feridas. A advogada Saadya Gomes Duarte Rosemberg, 29, voltava para casa, após curtir um camarote no circuito Dodô, em Ondina, quando teve o carro perfurado de tiros durante um assalto no bairro de Tancredo Neves, na madrugada de segunda-feira. Ela não resistiu.

Até o penúltimo dia da festa, houve registro também de estupro, transfobia, injúria racial, tráfico de drogas, brigas generalizadas em vários pontos, além de inúmeros casos de furto, inclusive, presenciados do alto do trio por artistas, como Ivete e Anitta, que pararam suas apresentações. Apesar de tudo isso, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que, de quinta a segunda, houve redução do casos de violência e cita como exemplo as lesões corporais, que apresentaram queda de 56% em relação à última edição da festa, em 2020.

Um dia antes de o Rei Momo receber as chaves da cidade, uma mulher foi estuprada dentro de um banheiro químico na Barra. O crime aconteceu na noite do 15 e foi registrado na 14ª Delegacia. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi levada a uma unidade de saúde. A polícia acrescentou ainda que, por se tratar de ocorrência de crime contra a dignidade sexual, detalhes sobre o caso não estão sendo divulgados. O caso segue sendo investigado.

A morte no circuito Osmar aconteceu por volta das 4h, na Rua Carlos Gomes, trecho próximo à Ladeira da Montanha. No momento do crime, passava o Bloco Amor e Paixão – tudo aconteceu fora das cordas do trio. Segundo a polícia, três traficantes chegaram dizendo que eram da Gamboa e que estavam ali para matar rivais do Centro Histórico, foi quando avistaram Marcos e começaram a atirar. Outros dois homens foram atingidos, um na perna e outro de raspão na barriga. Segundo a polícia, um responde por roubo e outro por tráfico de drogas.

Após os primeiros casos de violência, principalmente no Centro de Salvador, o prefeito Bruno Reis fez um pedido à Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo da festa. “Faço um apelo para que a Polícia Militar comece as revistas nos pórticos mais cedo, para poder restringir a entrada no circuito de armas", disse Bruno, que fez um balanço do primeiro dia de festa."

A violência relacionada ao Carnaval se estende também para fora dos circuitos. A advogada Saadya, morta a tiros dentro de um carro depois de deixar o Camarote Club no circuito Dodô (Barra-Ondina), voltava para casa com o noivo quando o carro deles foi cercado por homens armados. Eles anunciaram o assalto, mas ela acelerou o carro e os homens atiraram. Segundo a Polícia Civil, ela chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. A advogada prestava serviços para a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

Um dia antes da morte da advogada (sábado, 19), um corpo foi retirado das pedras da praia da Barra. A vítima era um homem e causa da morte é investigada.

Furtos

A cantora Anitta interrompeu a apresentação no seu bloco, na sexta-feira (17), para evitar que uma foliã tivesse a pochete roubada na Barra. "Quem fez isso? Um segundo que vou resolver ai. Fica tranquila, fica tranquila, eu pago o que foi perdido. Pode deixar. Não vai acontecer de novo não", disse Anitta. Após a interrupção do trio e a fala da funkeira, a pochete foi achada no chão e devolvida à foliã. O suspeito de cometer o furto foi imobilizado por funcionários do bloco.

E em como todos os anos, o objeto mais cobiçado pelos criminosos é o celular. Foi do alto do seu trio elétrico que Ivete Sangalo prometeu um aparelho novo a um folião que foi roubado enquanto curtia o bloco Coruja, no sábado (18), no circuito Dodô (Barra/Ondina). A cantora viu o momento em que o homem perseguia o suspeito. Ela chamou a polícia e pediu para que a perseguição fosse encerrada.

"Separa aí, por favor, calma, por favor. A polícia tá chegando aqui", disse. Em seguida, Ivete chamou o rapaz que tentava perseguir o ladrão. "Ei, você de blusa branca, não vale a pena, volte. Roubaram, não foi, meu filho?", questionou a cantora, que em seguida prometeu um celular à vítima.

E os relatos dos furtos foram inúmeros nas redes sociais e nem as celebridades foram poupadas. Numa rede social, a humorista Dani Calabreza contou que teve o aparelho levado a caminho do Bloco da Anitta. O furto aconteceu quando um grupo esbarrou nela e puxou a puxou a pochete na sexta-feira.

O CORREIO procurou as operadoras Vivo, Tim e Claro, para saber quantas pessoas bloquearam os chips após terem sido furtadas ou roubadas no Carnaval. A Vivo e a Tim responderam que, como se trata de segurança pública, os dados devem ser passados pela polícia. A Claro não respondeu até o memento. A reportagem não conseguiu falar com a Oi. Por sua vez, a PC disse que está providenciando os dados

Brigas

Diversos vídeos circulam nas redes sociais flagraram vários momentos da selvageria em todos os circuitos. Brigas que começavam com duas pessoas e, de repente, uma multidão trocando socos, chutes e até cadeiradas. Em alguns casos a Polícia Militar interveio, do seu jeito.

E foi nessa que um dos funcionários do cantor Bell Marques acabou detido pela PM, em Ondina. Segundo a polícia, ele, que tem 43 anos, havia provocado uma briga generalizada e ainda agrediu os policiais quando foi abordado. Bell passava na hora com o seu trio e pediu para que os policiais não maltratassem o homem, que trabalha em seu escritório e ainda ameaçou ligar para um major. A Polícia Civil informou que o homem foi detido por resistência e depois liberado.

Violência contra mulher

Na segunda noite de Carnaval, um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal após denúncia de foliões de que uma mulher era agredida nas proximidades do Forte Santa Maria, na Barra. Ao chegar no local, a patrulha constatou que o agressor era o companheiro da vítima, que imediatamente foi conduzido para o Posto da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no Shopping Barra, onde as medidas cabíveis foram adotadas.

Injúria racial

Uma mulher foi presa, na madrugada de sábado (18), após cometer injúria racial e ameaçar uma oficial da Policial Militar na região do Morro do Gato, no circuito Dodô, durante o Carnaval. A oficial foi insultada após solicitar retirada de uma lata de cerveja deixada em cima de uma motocicleta da corporação. Outro caso de injúria foi registrado nesta terça-feira (21).

Transfobia

Já no Campo Grande, um homem foi preso em flagrante pelo crime de transfobia no domingo (19), por policiais lotados no Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), localizado no Passeio Público. Conforme informações da vítima, que é transexual e apresentou a documentação para utilizar o banheiro feminino, ela foi impedida por um prestador de serviço de utilizar um banheiro químico localizado na Praça do Campo Grande.

Reconhecimento Facial alcança 49 foragidos da Justiça no Carnaval

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública alcançou 49 criminosos foragidos da Justiça, nos cinco dias do Carnaval de Salvador. O dado foi apresentado, nesta terça-feira (21), durante reunião de avaliação, no Quartel do Comando Geral da PM.

Entre os criminosos com mandados de prisão, encontrados no penúltimo dia oficial da festa, estavam três homens envolvidos com homicídios na capital baiana."Tecnologia e efetivo empenhado. Essa combinação garante à Bahia, novamente, destaque internacional na atuação em grandes eventos", destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Estatísticas

De quinta à segunda, as lesões corporais apresentaram queda de 56%. Foram 48 casos registrados este ano, contra 109 ocorrências contabilizadas no ano de 2020. Os roubos e furtos também recuaram. Este ano foram computados 898 crimes e, em 2020, aconteceram 1.153 casos.

No acumulado, ações das polícias Militar e Civil prenderam em flagrantes 25 criminosos. No total, somando com os 49 foragidos localizados pelo Reconhecimento Facial, 74 pessoas envolvidas com crimes foram retiradas dos circuitos do Carnaval de Salvador.

Apreensões

Uma espada samurai está entre os mais de 200 itens proibidos apreendidos nos Portais de Abordagem e vistorias realizadas pelas forças de Segurança até agora. Além da lâmina com bainha em alto relevo, também foram encontradas réplicas de pistolas, três punhais tipo peixeira, dezenas de facas de serra, garfos, tesouras, alicates e cortadores de unha, aparelhos de barbear com lâminas, chaves de fenda, estiletes, barras de ferro, espetos de madeira de churrasco, garrafa de vidro e vários outros objetos perfurocortantes e contundentes.



