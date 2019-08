'Nem tudo na vida é dinheiro', diz Gusttavo Lima ao anunciar 'parada' na carreira

O cantor Gusttavo Lima anunciou que fará uma pausa na carreira em 2020 para dedicar atenção exclusiva para a esposa, a modelo Andressa Suíta, e os dois filhos.

Gusttavo encerrou shows no palco Arena da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo (25).

Durante a apresentação, ele falou sobre a morte da mãe, há quatro anos. "Eu tive a maior perda da minha vida: a perda da minha mãe, dona Sebastiana Maria de Lima, em 2015. Eu venho tentando superar isso a cada dia e é por isso que quem tem mãe e pai - é um pedido de filho -, valorize seu pai e sua mãe", aconselhou aos fãs.

Gusttavo Lima tem cumprido uma agenda de shows lotada, com aproximadamente 30 por mês. Diante da intensidade da carreira, o cantor avisou. "A partir de 2020, eu vou dar uma parada na minha agenda, uma reduzida no número de shows. Vou fazer 10, 12 shows por mês para dar mais atenção para o que mais significa na minha vida. Meus filhos já estão com um e dois anos. Nem tudo na vida é trabalho, é dinheiro. Chegou a hora de dar uma acalmada", desabafou.

No perfil oficial no Instagram, o cantor sempre publica momentos em família com a esposa e filhos.