Neoenergia Coelba investe mais de R$ 2,6 bilhões na Bahia

Mais energia

A Neoenergia Coelba aportou mais de R$ 2,6 bilhões no sistema elétrico da Bahia. Os recursos foram direcionados a obras de expansão e manutenção da rede, além da entrega de novas estruturas como subestações e alimentadores. O montante também representou uma ampliação do seu parque tecnológico, com a implantação de novos religadores – que restabelecem o fornecimento automaticamente, e de imediato, em caso de possíveis ocorrências. Se comparado com 2021, o montante representa um aumento de 33%.

Ampliação

O valor investido permitiu a conclusão de importantes empreendimentos, como as subestações Tancredo Neves, Rio do Algodão (localizada em São Desidério) e Ipirá, que fortalecem o desenvolvimento socioeconômico da Bahia e proporcionam maior bem-estar aos mais de seis milhões de consumidores da distribuidora. Adicionalmente, obras para novas ligações foram executadas em todo o estado. Em 2022, a Neoenergia Coelba atingiu o marco de 700 mil ligações executadas através do Programa Luz para Todos, sendo o maior número do Brasil.

Qualidade

Pelo quinto ano consecutivo, o índice que afere a duração média de interrupção por clientes (DEC) ficou melhor que o limite regulatório determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), registrando 11,54 horas. O resultado significa que a Neoenergia Coelba mantém uma continuidade de 99,8% no fornecimento de energia aos consumidores, que recebem a energia de forma contínua e confiável, com menos horas de interrupção. Quanto ao índice FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor, a distribuidora registrou o marco de 5,06 nos últimos 12 meses, com o limite regulatório sendo 7,35.

Manutenção

Em 2022, os técnicos da distribuidora percorreram 100.672 quilômetros - distância equivalente a duas voltas e meia no nosso planeta, para inspecionar a rede elétrica e identificar e corrigir possíveis defeitos. Ainda como medida preventiva, a Neoenergia Coelba executou cerca de 540 mil podas. Para auxiliar na execução das manutenções preventivas, a distribuidora adquiriu três veículos, similares a tratores, que realizam o manejo das vegetações. Com investimento superior a R$ 3 milhões, também no ano passado, o chamado “Bobcat” aumenta a produtividade dos serviços e segurança dos profissionais, além de facilitar o acesso a áreas de matas fechadas.

Longevidade no topo

Há 28 anos no mercado, a Bravo Caminhões e Ônibus inicia 2023 no primeiro lugar em vendas de caminhões na Bahia, com R$ 900 milhões em negócios fechados no ano passado. São 19 anos de liderança. “Atingimos 31% de market share, quatro pontos percentuais a mais que a montadora a nível Brasil”, comemora a CEO da empresa, Alessandra Lobo. Para este ano, os planos são de superar a marca de R$ 1 bilhão. Segundo o diretor Comercial da Bravo, Marcelo Cruz, um fator importante para esse desempenho foi a estratégia de manter alta disponibilidade dos produtos durante todo o período. “Também ampliamos foco na venda dos extrapesados, cuja categoria tem a maior participação entre os caminhões emplacados, tanto no estado como em todo o país. E crescemos em 50% o volume de vendas em relação a 2021”, afirma Cruz.

Novos ciclos

O encontro marcado ontem na CBPM para discutir o reaproveitamento de resíduos na mineração acabou funcionando como um momento para o balanço dos últimos quatro anos. Com a notícia de que o atual presidente da empresa, Antonio Carlos Tramm, vai ser substituído pelo vereador de Salvador Henrique Carballal, a mudança de patamar da empresa nos últimos tempos dominou as conversas nos bastidores. No microfone, Tramm lembrou que assumiu após cinco anos sem nenhuma licitação de área e entregou a empresa com 14 novos processos – 14 novas minas em potencial. De 2018 para cá, a quantidade de material para pesquisa produzido pela empresa estadual passou de 6 toneladas por ano para 27 toneladas. Isso, mais a digitalização de processos e modernização de equipamentos, são as marcas que ele acredita ter deixado na estatal. "Espero que meu sucessor se empenhe a resolver o problema do trem", diz o ainda presidente, em alusão à sua longa batalha pela modernização da estrutura ferroviária da Bahia. Sem trilhos, o minério não sai do chão.

Internacionalização

Empresas de pelo menos oito países estão apostando na próxima edição da Bahia Farm Show, que será realizado de 6 a 10 de junho em Luís Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia. Canadá, França, Argentina, Nigéria, Estados Unidos, Japão, Irlanda e China são alguns dos países que estarão representados no evento. Prevendo a chegada de novos expositores a organização do evento mantém constantes investimentos e ampliações na área do Complexo Bahia Farm Show. Para esta edição que se aproxima o espaço passou de 191 mil m2 para 215 mil m2 com a oferta de novos estandes cobertos e áreas externas destinadas às exposições e demonstrações de tecnologia. Com 100% dos espaços comercializados, a Bahia Farm Show contará com a participação de mais de 410 expositores nos segmentos de maquinário e equipamentos agrícolas, sementes, defensivos e fertilizantes, aviação, veículos, software, tecnologia de irrigação, imobiliário, agentes financeiros, dentre outros produtos e serviços. Na sua última edição, no ano passado, a feira atingiu a marca de R$ 7,9 bilhões em volume de negócios e um público visitante superior a 101 mil pessoas.

Vinho Show

Com projeção de movimentar mais de R$ 700 mil em negócios, Salvador receberá a 8ª edição do Bahia Vinho Show, considerada a maior feira de vinhos do estado, entre os dias 04 e 06 de maio, no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina. O consumidor de vinhos e profissionais do mercado já podem se preparar para conhecer os mais de 400 rótulos que estarão em exposição, produzidos no Velho Mundo e no Novo Mundo.