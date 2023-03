Neoenergia lança 1º complexo de energia renovável no Brasil

A Neoenergia lança nesta quarta-feira (22) o primeiro complexo de geração associada de energia renovável do Brasil no sertão da Paraíba. O Complexo Renovável Neoenergia integra de forma inédita a geração eólica e solar nos parques de Chafariz e de Luzia, respectivamente, conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) pela subestação Neoenergia Santa Luzia II​ e a respectiva linha de transmissão. O investimento total soma cerca de R$ 3,5 bilhões.

A energia gerada pelo Complexo Renovável Neoenergia é de 0,6GW, suficiente para abastecer 1,3 milhão de residências por ano. Pioneiro no país, o projeto destaca-se pela sinergia entre os ativos dos parques eólico e solar com a linha de transmissão e a subestação. Essa característica otimiza o uso da rede de transmissão em função da complementariedade das fontes.

Dessa forma, a Neoenergia atende à demanda de expansão do SIN; diversifica o seu portfólio em energia limpa; reforça seu compromisso com o desenvolvimento do setor de energia brasileiro de forma inovadora, eficiente e sustentável, como também se posiciona à frente para o crescimento da liberalização do mercado pela comercialização da energia gerada no ambiente livre.

“O projeto representa a visão integrada que temos dos nossos negócios. Acreditamos que o caminho promissor para um futuro mais econômico e sustentável aponta para a geração de energia por fontes renováveis integradas através de redes inteligentes", afirma o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui. "Com o Complexo Renovável Neoenergia, alcançamos 90% da capacidade instalada em energia limpa. Estamos preparados para atender os brasileiros com confiabilidade e segurança, tendo em vista a crescente demanda do mercado livre”, completa.

O executivo acrescenta que o empreendimento contou com financiamento de instituições nacionais e internacionais.

O Complexo Renovável Neoenergia se estende por uma área arrendada de 8.700 hectares, em que somente 14% está ocupada, nos municípios de Santa Luzia, Areia de Baraúnas, São Jose de Sabugi e São Mamede, na Paraíba.

Formado por 15 parques eólicos e 136 aerogeradores, Chafariz atua com capacidade instalada de 471,2 MW, já em operação plena desde início de 2022. Já as duas plantas de Neoenergia Luzia, com 228 mil painéis e potência instalada de 149,2 MWp, marcam a estreia da companhia na geração fotovoltaica centralizada. A energia gerada será destinada ao Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e ao Ambiente de Contratação Livre (ACL), alinhado com a estratégia de posicionamento na liberalização do mercado de energia brasileiro.

O empreendimento se soma aos demais negócios da Neoenergia que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro. Na distribuição, a Neoenergia atende a 16 milhões de clientes nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Distrito Federal.

Inovação

A geração associada de diferentes fontes energéticas é uma inovação regulatória recente no país dentro do conceito de hibridação de fontes e otimização do setor. O processo do empreendimento da Neoenergia foi pioneiro no Brasil, aprovado pela Aneel no segundo semestre de 2022.

“Essa estratégia teve o objetivo de aproveitar, de forma eficiente, os recursos dos complexos eólico e solar, valorizando a complementariedade dessas fontes com inovação tecnológica e otimização do uso da rede de transmissão. Assim, de forma combinada, o parque gerador e a linha de transmissão inauguram um novo modelo de negócio, privilegiando a integração entre os negócios com criação de valor na alocação de capital e na qualidade da operação", ressalta a diretora-executiva de Renováveis, Laura Porto.

O desempenho em Renováveis contribuiu para a boa performance em 2022 da Neoenergia, que teve lucro de R$ 4,7 bilhões, 20% a mais na comparação com 2021. O lucro no segmento de negócios foi de R$ 314 milhões no acumulado do ano, o que representa uma alta relevante de 1.156% em relação a 2021. A companhia também verificou aumento da geração solar​ e eólica em 70% em relação a 2021, com um total de 3.934 GWh. A matriz eólica apresentou dados expressivos, fechando o ano com alta de 66,15%, com 3.843 GWh produzidos. A geração da fonte solar no período foi de 91 GWh.

Operação

A conexão à rede será garantida pela subestação e linha de transmissão, com extensão de 345 quilômetros. A sinergia permite uma gestão mais eficiente das duas fontes renováveis, a redução de custos e o melhor aproveitamento de todas as respectivas potencialidades, inclusive do sistema de transmissão. “Temos condições de garantirmos um sistema confiável com a geração por fontes renováveis. Para tanto, a expansão da transmissão é fundamental para permitir o escoamento dessa energia e assim acompanharmos o ritmo que a transição energética exige”, afirma o Fúlvio Machado, diretor-executivo de Negócio de Redes da Neoenergia.

Evento

A cerimônia de lançamento será realizada no município de Santa Luzia (PB), a cerca de 300 quilômetros da capital João Pessoa, e será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da Neoenergia. O evento contará com a presença de autoridades públicas, incluindo representantes do Governo Federal, do Ministério das Minas e Energia, e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), além de executivos da Neoenergia e da Iberdrola, grupo espanhol controlador da companhia.