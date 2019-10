Neojiba comemora 12 anos com programação especial

Em comemoração aos seus 12 anos de história, o Núcleo Estadual de Orquestras Juvenis da Bahia (Neojiba) preparou uma programação especial para sábado (19) e domingo (20), com um Festival de Aniversário cujo tema é ‘Transforma’. Com base na literatura alemã, o núcleo preparou uma série com 12 concertos - um para cada ano de projeto - que passeiam por composições de Mozart, Haydn, Schubert e Beethoven, além de incluir obras de repertório nacional e infantil.

“Nestes 12 anos de tocar, cantar e lutar, temos testemunhado graças à implantação do Neojiba uma grande transformação na vida de milhares de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias”, diz Ricardo Castro, maestro e fundador do programa, que destaca também como esse movimento literário, chamado de Sturm und Drang, “transformou a linguagem musical ocidental”.

Sábado (19), a Orquestra Pedagógica Experimental se apresenta às 10h. Em seguida, às 11h, tem o Carnaval dos Animais de Saint-Saens e às 12h, grupos do núcleo de Cordas Dedilhadas. A partir de 13h, apresentam-se os Corais do Neojiba. As 14h, Viva El Sistema, uma homenagem ao programa venezuelano que inspirou a criação do Neojiba. Às 15h, a Orquestra Juvenil da Bahia apresenta o primeiro concerto Transforma, com composições de Mozart, Schubert e Beethoven.

Já no domingo (20), o programa começa às 10h, com a Orquestra Castro Alves. Às 11h, apresentam-se os grupos do Bairro da Paz e do Nordeste de Amaralina. Já às 12h, se apresenta a orquestra do núcleo Federação com o Cine Neojiba, incluindo temas famosos de filmes nacionais e estrangeiros. A Orquestra Juvenil da Bahia apresenta o segundo concerto Transforma às 13h com peças de Mozart e Beethoven e o terceiro da série às 14h. Como encerramento, às 15h, Ricardo Castro, fará um recital especial de piano de Mozart a Chopin. Parque do Queimado (Liberdade).

Sábado (19) e domingo (20), a partir das 10h. Entrada gratuita