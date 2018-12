Neojiba é atração no projeto Domingo no TCA neste fim de semana

O projeto Domingo no TCA recebe domingo (16), em Salvador, a última edição do Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba). A apresentação acontece às 11h e os ingressos, que custam de R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia) e só podem ser comprados no evento, a partir das 9h, na bilheteria do Teatro Castro Alves (TCA), com acesso imediato ao teatro.

O Domingo no TCA e o Neojiba celebram juntos a conclusão de mais uma jornada anual de sucesso. O projeto que se fundamenta na democratização do acesso a espetáculos na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA) e o programa dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia foram ambos criados em 2007 e se tornaram referências em seus propósitos.

Nada menos que cinco formações do Neojiba estarão no concerto neste domingo: a Orquestra Juvenil da Bahia e os coros Infantil, Infantojuvenil, Juvenil e Sinfônico.

Confira aqui algumas apresentações da Orquestra:

O destaque será a peça Maracatu do Chico Rei, um bailado afro-brasileiro de Francisco Mignone, composto nos anos 1930. A obra requer orquestração opulenta e será apresentada na íntegra sob regência do maestro Marcos Rangel.

O repertório completo inclui canções do musical Os Coristas, de B. Coulais e C. Berratier, com versão de Alcides Lisboa, que também será o regente. Os coralistas infantis abrem a programação com as canções do musical francês que, apesar de recente, é considerado um clássico do gênero e retrata, com delicadeza, a força que podem ter um professor e a educação musical, mesmo em cenários hostis.

CONVIDADOS

Também serão executadas a suíte sinfônica Scheherazade, de Rimsky-Korsakov, baseada no clássico da literatura Mil e Uma Noites, regidas por Eduardo Salazar e Rhapsody in Blue, composição célebre de George Gershwin, com participação especial da mineira Simone Leitão ao piano solo, que já passou por salas extremamente conceituadas na Europa, Ásia, América do Norte, Sul e Central.





NEOJIBA

Os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA) têm como objetivo promover o desenvolvimento e a integração social, prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade, por meio do ensino e da prática musical coletiva.

Criado em 2007 a partir da iniciativa de seu diretor fundador, o maestro e pianista Ricardo Castro, o programa tornou-se uma das ações prioritárias do Governo do Estado da Bahia. Vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (Justiça Social), beneficia cerca de 6,5 mil crianças, adolescentes e jovens, direta e indiretamente, em todo o estado.

DOMINGO NO TCA

O Domingo no TCA é uma iniciativa do Teatro Castro Alves, Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), que se compromete em ampliar e diversificar o seu público frequentador, oferecendo-lhe acesso a espetáculos qualificados, das mais diversas linguagens artísticas. Desde 2007, com mais de 100 edições e cerca de 150.000 espectadores, o projeto engloba apresentações de música, teatro, dança, circo, cinema, de variados estilos e proposições estéticas, da Bahia, do Brasil e do mundo.

PROGRAMAÇÃO:

NEOJIBA

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quando: 16 de dezembro (domingo), 11h

Quanto*: R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia)

* Vendas somente no dia, a partir de 9h, com acesso imediato do público.

Classificação indicativa: Livre



Formações:

Coro Infantil do NEOJIBA

B. Coulais e C. Berratier – Canções do musical “Os Coristas” (versão Alcides Lisboa)

1. A Pipa; 2. O afago da brisa; 3. Olha seu redor

Regência: Alcides Lisboa





Orquestra Juvenil da Bahia

G. Gershwin – Rhapsody in blue

Solista: Simone Leitão [piano]

Rimsky-Korsakov – Scheherazade

Regência: Eduardo Salazar





Coros Sinfônico, Juvenil e Infantojuvenil do NEOJIBA e Orquestra Juvenil da Bahia

F. Mignone – Maracatu do Chico Rei

Regência: Marcos Rangel