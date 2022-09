Neojiba leva o berimbau para a sala de concerto

Não são poucos os artistas da música popular que enchem os baianos de orgulho. Afinal, que outra terra foi capaz de gestar gênios como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Dorival Caymmi, unanimemente apontados entre os maiores nomes da história da MPB?

Mas já podemos encher o peito para dizer que nossa música de orquestra é igualmente respeitada nacionalmente. E internacionalmente também. Não é exagero dizer que a música erudita baiana hoje impressiona o público de países europeus, que têm mais intimidade que nós com a música clássica.

E a prova disto é que, neste mês, 106 jovens instrumentistas baianos vão a países como Itália e França para se apresentar na mesma noite de orquestras muito prestigiadas, como a Filarmônica de Viena e a Filarmônica de Berlim, ambas fundadas no século XIX.

E, para se ter ideia do prestígio, vale saber que o grupo não se ofereceu nem participou de um processo de seleção: o convite partiu da produção dos espetáculos, como tem acontecido nos últimos anos.

Jamberê Cerqueira compôs uma peça para berimbau e orquestra

Esses meninos e meninas são integrantes da Orquestra Neojiba, que se apresenta hoje no Teatro Castro Alves, numa celebração dos 15 anos do projeto e também dos 200 anos de Independência do Brasil. A noite de festa serve também como o marco inicial da turnê europeia, que terá início na próxima segunda-feira, em Rimini, na Itália, e termina dia 22, em Lisboa, em Portugal.

Berimbau

Quem for nesta quarta-feira ao TCA vai ter o privilégio de ouvir uma composição que será apresentada pela primeira vez no mundo: a obra Kamarámusik foi composta pelo baiano Jamberê Cerqueira, que venceu o concurso promovido pelo Neojiba para incentivar jovens compositores da Bahia na criação de repertório para o berimbau, instrumento icônico da cultura local. O percussionista e capoeirista baiano Raysson Lima, que integra o Neojiba desde os 9 anos de idade, será o solista da peça.

A ideia de criar uma música especialmente para orquestra e berimbau surgiu do maestro Ricardo Castro, que é fundador e diretor do Neojiba, projeto sócio-cultural que incentiva jovens a aprenderem música de orquestra gratuitamente.

Ricardo assistia pela internet a uma apresentação de Raysson e ficara impressionado:

"Foi vendo o desempenho dele no berimbau que me veio o insight de que o berimbau precisa ir para a sala de concerto", revela o maestro e pianista. E mais: segundo Ricardo, trata-se da primeira composição feita no mundo para ser executada por berimbau e orquestra.

Raysson tem 18 anos e sua intimidade com o berimbau vem de muito cedo, desde os dois ou três anos de idade. A capoeira e a música estão nos genes: o rapaz é filho de Tonho Matéria, que é mestre de capoeira e cantor. Atualmente, Raysson é percussionista da Orquestra Dois de Julho, que integra o projeto Neojiba. Ele também toca com Carlinhos Brown e já tocou com Ivete Sangalo e outros conhecidos artistas baianos, com quem já se apresentou fora do país. Agora, se prepara para levar seu toque de berimbau à Europa.

Raysson vai tocar berimbau com a orquestra no TCA e na Europa

Contrabaixo

A contrabaixista Talita Felício, de 23 anos, vai à sua terceira turnê fora do país. Quando começou a estudar com os professores do Neojiba, ficou impressionada porque eles viajavam para fora do país e traziam chocolates "chiques" para os alunos. Talita botou na cabeça que um dia iria viajar com a orquestra. Não demorou muito e em 2016 embarcou em sua primeira turnê, para Suíça, França e Itália.

A segunda turnê, dois anos depois, foi a que provocou uma virada na vida da jovem. No retorno a Salvador, já tinha certeza que queria se dedicar exclusivamente ao contrabaixo. Largou então a faculdade de engenharia de produção para, mais tarde, ingressar na Ufba, no curso de licenciatura em música.

Talita também conseguiu sua independência financeira graças à bolsa de estudos que recebe do Neojiba. Ela morava com os pais no Nordeste de Amaralina e hoje divide um apartamento no bairro do Tororó com uma colega. Assim como Talita, há outros jovens do Neojiba que são bolsistas e recebem de R$ 300 a R$ 1000 em média, de acordo com o nível do aluno.

Ricardo Castro observa a importância do pagamento dessas bolsas aos jovens:

"Com esse dinheiro, os alunos não precisam entrar prematuramente no mercado de trabalho para contribuir com o orçamento familiar. E é por causa da bolsa que muitas vezes as famílias aceitam que os jovens fiquem numa atividade artística".

O maestro assegura que as viagens realizadas pela orquestra são bancadas pelos produtores europeus e por patrocinadores. Por isso, o orçamento do projeto Neojiba, mantido pelo Governo do Estado, não é afetado. "No total, vão viajar 122 pessoas a convite da produção, sem custo algum. São cinco refeições por dia e hospedagem pagos pelos produtores. Eles exigem apenas que nós paguemos o deslocamento até a Europa. E isso, nós conseguimos através de leis de incentivo. Não mexemos no orçamento do Neojiba, que não foi um projeto criado para realizar viagens internacionais", defende Ricardo.

SERVIÇO

Turnê da Independência

Com a Orquestra NEOJIBA, sob regência de Ricardo Castro, e os solistas Raysson Lima (percussão) e Manoush Toth (piano).

Quando: 7 de setembro, 19h

Local: TCA

Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (esgotados)



NEOJIBA NA EUROPA (SETEMBRO)

Dia 12 - Rimini, Itália

13 - Milão, Itália

14 - Turim, Itália

16 - Copenhage, Dinamarca

18 - Antuérpia, Bélgica

19 - Amsterdã, Holanda

20 - Paris, França

22 - Lisboa, Portugal