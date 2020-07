Neojiba na Janela: live comemora um ano do Parque do Queimado

Há exatamente um ano, no dia 09 de Julho de 2019, o Neojiba ganhou a sua tão sonhada sede, localizada no Parque do Queimado, na Liberdade. Para marcar a data, o projeto comemora com música, claro, mas de acordo com o novo momento - ou seja, com a live Neojiba na Janela, nesta quinta (9), às 12h30, reunindo integrantes de seus mais diferentes núcleos em apresentações nas janelas de suas respectivas casas.

Também nesta quinta, às 18h, o maestro Ricardo Castro, fundador e diretor-geral da instituição, fala sobre a iniciativa e a sede, na qual acontece aulas, encontros e apresentações, em outra live, com a participação de alguns convidados.

Atualmente, o Neojiba conta com 1.950 integrantes, em 14 núcleos, distribuídos em Salvador, Simões Filho, Jequié, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas. Em todos eles, haverá crianças, adolescentes e jovens participando da festa.

“Cada um em sua janela, quem canta canta, quem toca toca”, brinca o diretor musical do Neojiba, Eduardo Torres, acrescentando que estão convocando vizinhos, amigos e familiares para filmar e a mandar os vídeos, que serão postados nas redes sociais do projeto, através do WhatsApp (71 99105 3258) ou pelo e- mail(comunicacao@ neojiba.org). "Queríamos fazer uma celebração pública”, completa Eduardo.

Fundador e diretor-geral do Neojiba, Ricardo Castro fala nesta quinta (9) em live, às 18h (Foto: Marina Silva/divulgacao)

Por causa da pandemia da covid-19, as atividades no Parque foram suspensas no dia 17 de março. Dois dias depois, teve início o Neojibá Online. “Como já realizávamos várias atividades remotamente, conseguimos nos organizar rapidamente. Já promovemos mais de 500 atividades neste período”, conta Eduardo, acrescentando que já usavam a plataforma Zoom, por exemplo, há dois anos. Além de manter as atividades à distância, o projeto, segundo Eduardo, tem dado suporte aos alunos com recarga de celulares e doações de tablets, para quem estava precisando.

O Parque do Queimado abrigou a primeira central de tratamento e distribuição de águas do Brasil. Em 1997, o casarão principal do Parque foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com cerca de 10 mil m² de área, o Parque tem capacidade para receber mais de mil crianças, adolescentes e jovens, promovendo o desenvolvimento social por meio da música.