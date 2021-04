Neojiba oferece cursos gratuitos e online

O Neojiba lança nesta quinta (9), às 17h, o projeto Neojiba Sem Fronteiras, que vai oferecer cursos online gratuitos para diversos instrumentos, sem limite de vagas. Para comemorar o anúncio, o programa faz uma live em sua página do Facebook.

Qualquer pessoa poderá se inscrever para os cursos, sem seleção prévia. Inicialmente, serão lançados os dois primeiros módulos, de um total de cinco, que levarão o estudante do nível inicial até o repertório solista. Os cursos vão contemplar linguagem musical, canto coral, contrabaixo, violoncelo, violino, viola, clarineta, fagote, flauta, oboé, tuba, trombone, trompa, trompete, violão e percussão.

As videoaulas são gravadas pelos coordenadores pedagógicos e instrutores do Neojiba especialmente para a plataforma. Seguindo o lema norteador do programa, o "Aprende Quem Ensina", os próprios estudantes irão avaliar os colegas, a partir de apresentações em vídeo enviadas para a plataforma. A progressão da aprendizagem também será medida por avaliações com perguntas objetivas. Ao final do curso, os estudantes receberão um certificado.