Neojiba promove Festival Encanta com apresentações e oficinas

Agosto é o mês do canto coral no Neojiba. Pelo terceiro ano consecutivo, o programa realiza o Festival Encanta, que começa nesta quinta (19) e vai até o dia 27, com apresentações, oficinas, palestras e ensaios abertos terão a participação de artistas renomados do Brasil e do exterior e serão transmitidas ao vivo pelo Facebook e pelo Youtube do Neojiba.

O Coro Infantil e o Coro Infantojuvenil irão abrir o festival às 17h do dia 19, com um recital de músicas brasileiras. A apresentação também vai contar a história do movimento vocal no programa, que já tem mais de uma década. O evento será transmitido diretamente do Parque do Queimado, na Liberdade, seguindo todos os protocolos de segurança vigentes. A sede do Neojiba também abrigará o concerto do Coro Juvenil, principal formação de canto coral do programa, que acontece na manhã de domingo (22), às 11h.

As palestras e bate-papos começam na sexta (20), às 15h, com a musicista e educadora baiana Carmen Mettig, q ue vai falar sobre a pedagogia Willems, criada pelo professor belga Edgar Willems, com quem estudou. Também na sexta, às 17h, os maestros Marcos Rangel e Eduardo Torres, diretor musical do Neojiba, irão conversar sobre a história da ópera barroca.

O tema será aprofundado na segunda-feira (23), às 13h, com uma palestra do maestro argentino Leonardo García Alarcón, uma das maiores referências em música barroca na atualidade. Alarcón vai falar sobre a ópera Dido e Enéas, composta pelo britânico Henry Purcell e apresentada pela primeira vez em 1689.

Considerada um das maiores obras do período barroco, Dido e Enéas vira tema das oficinas do festival, que começam na segunda (23), e seguem até sexta (27), sempre no turno da tarde. Os encontros com os integrantes do Neojiba serão conduzidos presencialmente pela cantora lírica Marília Vargas, com orientação de interpretação do diretor teatral Márcio Meirelles.

Ao longo da semana, das 17h às 18h, também ocorrerão ensaios abertos, quando o público terá a oportunidade de vivenciar o processo de criação para a encenação do primeiro ato da ópera. Os ensaios serão comandados por Márcio Meirelles e pela maestrina Lucie Barluet, coordenadora do Núcleo de Canto Coral do programa.

Depois dos ensaios, vem a estreia. O festival será encerrado com a apresentação do primeiro ato de Dido e Enéas, na sexta (27), às 18h. A montagem completa da ópera fará parte da programação do aniversário de 14 anos do Neojiba, comemorado em outubro.



Confira a programação completa do III Festival NEOJIBA Encanta:

Quinta (19) - 17h - Recital de abertura com o Coro Infantil e o Coro Infantojuvenil - Transmissão pelo Facebook e pelo Youtube.

Sexta (20) - 15h - Palestra com a educadora Carmen Mettig sobre a pedagogia Willems - Transmissão pelo Youtube | 17h - Bate-papo sobre a história da ópera barroca com os maestros Eduardo Torres e Marcos Rangel - Transmissão pelo Youtube

Sábado (21) - 11h - Apresentações de grupos corais do NEOJIBA - Transmissão pelo Facebook e pelo Youtube

Domingo (22) - 11h - Recital do Coro Juvenil - Transmissão pelo Facebook e pelo Youtube

Segunda (23) - 13h - Bate-papo sobre a ópera "Dido e Enéas" com o maestro argentino Leonardo García Alarcón, especialista em música barroca - Transmissão pelo Youtube | 14h30 às 16h - Oficina de interpretação vocal com a cantora lírica Marília Vargas - Transmissão pelo Youtube e pelo Facebook | 17h às 18h - Ensaio aberto com o diretor teatral Márcio Meirelles e a maestrina Lucie Barluet - Transmissão pelo Youtube e pelo Facebook

Terça (24) - 14h às 16h - Oficina de interpretação vocal com a cantora lírica Marília Vargas - Transmissão pelo Youtube e pelo Facebook | 17h às 18h - Ensaio aberto com o diretor teatral Márcio Meirelles e a maestrina Lucie Barluet - Transmissão pelo Youtube e pelo Facebook

Quarta (25) - 14h às 16h - Workshop sobre encenação com o diretor teatral Márcio Meirelles - Transmissão pelo Facebook | 17h às 18h - Ensaio aberto com o diretor teatral Márcio Meirelles e a maestrina Lucie Barluet - Transmissão pelo Youtube e pelo Facebook

Quinta (26) - 14h às 16h - Workshop sobre encenação com o diretor teatral Márcio Meirelles - Transmissão pelo Facebook | 17h às 18h - Ensaio aberto com o diretor teatral Márcio Meirelles e a maestrina Lucie Barluet - Transmissão pelo Youtube e pelo Facebook

Sexta (27) - 14h às 15h30 - Oficina para cantores dos coros infantojuvenis e juvenis dos núcleos com a cantora lírica Marília Vargas - Transmissão pelo Facebook | 18h - Apresentação do primeiro ato da ópera "Dido e Enéas" - Transmissão no Facebook e no Youtube