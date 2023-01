Neste verão, a gente resolveu falar de homem

Tô aqui vivendo semanas de um verão catártico. Mesas incríveis, deliciosos encontros e reencontros na dengosa e quente excitação soteropolitana. Tava com saudades. Lambreta, caipirinha, cerveja, acarajé, caranguejo, praia, piscina. Melasma aceso, quilos a mais e nem te ligo. Conexão profunda com amenidades e delícias. O vírus se apequenando diante do tempo e da ciência. Eu plena. Nasci para esse tipo de vadiagem, acho que deviam me pagar pra eu bater papo, dançar, tomar banho de mar, olhar as coisas, conviver com diferentes pessoas, porque sou especialista. Um dia ainda convenço alguém disso.

Divago. Por enquanto, eu mesma pago pra viver, observar e perceber coisas do tipo: no meio da Bahia em modo delícia, "homens" tem sido o assunto mais recorrente na maioria das mesas às quais me sento. Muito mais do que antes, com amigos (não comuns) e amigas, falamos sobre "homens". Ou melhor, as merdas que eles ainda fazem estão cada vez mais publicizadas, de diferentes maneiras. Parece que todas perdemos certo tipo de pudor e decidimos falar tudo. Ao mesmo tempo. Observe.

(Tome logo este parêntese informando que todas as mulheres que cito, a partir daqui, são profissionais competentes, donas dos próprios narizes, independentes, leves, acima dos 40 e bastante esclarecidas.)

(Não que isso queira dizer algo, mas é o fato.)

A primeira amiga que encontrei já me perguntou como estava minha relação com o pai do meu filho. Torci o nariz, suspirei "quero falar disso não, o dia tá lindo" e ela já emendou que o pai da dela (adolescente) não paga pensão há milênios, que agora ela pediu a execução na justiça, que vai ser o jeito, mesmo com todo o constrangimento. Vai acabar preso. "Que se dane", pensei e disse. É chato que ela e a filha precisem perder esse tempo e essa energia, mas saber que ela se posicionou foi lindo. Pelo jeito, o caso será resolvido.

A segunda amiga com quem saí não tem filhos e tá muito em dúvida se vai ter ou não. Não por ela, que quer. O marido também quer, casamento de séculos, mas ela trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade e tem medo de passar pelos horrores que vê, muitos deles provocados pelos "homens da vida". Tá cabreira, a bichinha. E certíssima. Quando mais a cerveja entrava, melhores ficavam meus conselhos. "Filho é a melhor coisa do mundo, o que atrapalha é pai de filho", mandei na lata concordando que pensasse bem mais se queria mesmo fazer esse vínculo. Que bancos de esperma estão aí, inclusive. Enfim.

A terceira amiga tem três meninas, todas do mesmo ex-casamento. Aí, quem puxou o assunto fui eu: "tudo bem lá com ele e as crianças?". Ela me perguntou "o que é tudo bem?" e eu respondi "cumprindo as obrigações financeiras e afetivas". "Oxe, ele nunca pagou um tostão", ela disse, rindo da minha ingenuidade no caso. "Agora, pelo menos, consigo que ele fique com elas nas minhas horas de trabalho", completou. Isso porque, evidentemente, o coisinho tá desempregado, enquanto ela se vira pra botar comida em casa e contornar a crise que está "incontornável" pra ele. Fiquei besta que precisou vir dela a solução para que ele seja, de algum modo, "útil" para as próprias filhas.

Outra noite, mesa de bar grandona, homens e mulheres, mas maioria feminina. Ar livre e conversas de todo tipo. Lá pelas tantas, "quando eu estava parida, com um recém-nascido em casa, meu marido queria que eu passasse pomada de assadura na bunda dele (do marido), acho que ficou com ciúmes" e essa foi só a primeira das gargalhadas, com cada uma contando cada vez mais graves situações tragicômicas dos próprios ex-casamentos. Bola pra lá, bola pra cá, todo mundo falando alto, passantes devem ter ouvido. Nomes dos acusados foram poupados e os homens da mesa, sabiamente, não defenderam o gênero. Acho que um "mas nem todo homem", dito ali, seria caso de voar cadeira, mesa e filezinho aperitivo. Felizmente, escolhemos bem nossos amigos.

Depois, conheci uma mulher muito bacana, amiga de amigos. Conversa vai, conversa vem, acabamos contando nossas mais recentes investidas no gênero masculino. Macaca velha, meu último namoro assumido foi em 2015. De lá pra cá, só períodos de experiência, escondidinho, pra ver se dá pra contratar depois de um ano. Mesmo assim, várias loucuras aconteceram. Contei algumas e rimos horrores. No caso dela, além das palhaçadas dos "estagiários", teve um namorado fixo, firmão, de três anos, que deu um ghosting. Apenas sumiu. Do nada. Acredite. Coisa que, uma vez estabelecida a relação, a não ser por morte, é imperdoável. Porém, acontece bastante. Moral da história: quem dá exclusividade a homem é outra, não eu. Tô dizendo...

Já que Salvador é uma salinha, ainda conheci a ex de um "ex-estagiário" meu e pude confirmar várias suspeitas que estavam engasgadas aqui. De sintomas psiquiátricos a comportamentos violentos, eu tava certinha no que "diagnostiquei". Fiquei felicíssima por ter despachado o cabra a tempo de não viver o que ela viveu. Além disso, fiz, nela, uma nova amiga divertidíssima, inteligente pra cacete com quem devo tomar mais umas, antes do outono chegar. Esse caso até postei nas redes, aí veio um amigo meu, que é gay, comentar: "as bichas também são misóginas" e toma eu agora a pensar nesse caso.

(É muito pano pra manga, vou ter que estudar e conversar com muita gente, antes de abrir minha boca.)

Fica pra outra hora esse papo. Agora, importa é que, ontem, um dos homens da mesa usava uma camiseta onde estava escrito "jogue como uma menina". Me deu um quentinho no coração. O amigo com quem tenho mais convivido, por esses dias, tá quase mais treinado do que eu pra identificar misoginias e machismos. É aliado. Isso, junto ao fato de que não encontrei por esses dias, sequer uma mulher que continue besta ou em silêncio. Sei lá. Tô achando que o verão da cura, do desbunde, da catarse, pode ter vindo melhor do que a encomenda. Nessa pegada forte, no olho no olho, com as coisas sendo ditas, é possível que “agora vá”. Tomara.