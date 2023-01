Netflix anuncia 34 séries, filmes e realities coreanos em 2023

A Hallyu – onda coreana global de entretenimento, que começou na década de 1990, parece que não tem previsão de acabar – e quem está surfando direitinho nela é a Netflix, que acaba de anunciar, nesta segunda-feira (16), nada menos que 34 novos conteúdos, entre séries e filmes, só para 2023, com novidades entrando no catálogo todos os meses. E tem conteúdo pra os gostos mais diversos: romance, suspense, tramas de terror, vingança, ação e fantasia, além dos realities, outro gênero que a Coreia do Sul domina.

“No ano passado, 60% dos nossos assinantes assistiram a títulos do país. Por isso, a Netflix planeja estrear diversos filmes, séries e realities da Coreia em 2023. Hoje, apresentamos 34 dessas novidades, incluindo produções originais incríveis e o retorno de séries de sucesso, ampliando ainda mais as opções coreanas no catálogo”, informou o streaming.

A sobrevivência é um tema recorrente em várias séries coreanas que vêm por aí, por exemplo, a luta contra os monstros nos dias sombrios de 1945 em ‘A Criatura de Gyeongseong’, a dificuldade para respirar no futuro distópico de ‘Black Knight’ ou as batalhas para proteger Joseon durante a colonização japonesa na dramática ‘Song of the Bandits’.

Segunda temporada

Além disso, este ano, o público poderá curtir o retorno de algumas séries muito esperadas, como ‘Sweet Home’, que revolucionou o gênero de monstros na Coreia, ‘D.P Dog Day’, que traz de volta o elenco da primeira temporada para continuar perseguindo desertores.



Uma das estreias mais aguardadas é a parte 2 do drama psicológico ‘A Lição’, que volta em março para continuar a história de vingança que conquistou milhares de fãs na primeira temporada. Só para se ter uma ideia, na semana de 2 de janeiro, a parte 1 assumiu o topo da lista de séries em língua não inglesa mais assistidas do mundo, com 82,48 milhões de horas de visualizações.



“O sucesso do conteúdo coreano continuou em 2022, e a Netflix passou a oferecer uma variedade maior de histórias e gêneros ao público do mundo todo. Ao longo do ano passado, vários títulos coreanos entraram no Top 10 Global em mais de 90 países, e três das nossas séries mais assistidas de todos os tempos são da Coreia”, comenta Don Kang, vice-presidente de conteúdo da Netflix Coreia.

“Este ano, pretendemos levar essas histórias a novos patamares. Com um catálogo de títulos coreanos cada vez maior, a Netflix continuará sendo o melhor lugar para encontrar histórias interessantes, diversas e imperdíveis”, completa o executivo.



Também temos novidades para quem curte romance com a chegada de ‘O Tempo Traz Você pra Mim’, ‘Behind Your Touch’ (título provisório), ‘Intensivão de Amor’, ‘King the Land' e ‘Love to Hate You’. As tramas de intriga e crítica social, como ‘Cães de Caça, ‘Celebrity’ e ‘Mask Girl’; drama (‘Uma Dose Diária de Sol’, ‘Queenmaker’, ‘The Good Bad Mother’) e histórias apocalípticas (‘Adeus, Terra’) completam a grade de atrações produzidas pelo país asiático.