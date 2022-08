Netflix anuncia data de estreia de série espanhola com Bruno Gagliasso

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (3) a data de estreia da série espanhola Santo, que tem Bruno Gagliasso, no elenco: 16 de setembro. O ator brasileiro interpreta Cardona, um policial que procura por um traficante de droga e precisa se entender com o companheiro Millán, vivido pelo espanhol Raúl Arévalo, para resolver o caso.

A trama, que mescla crime, ação e intriga, conta a história de Santo, o traficante de drogas mais procurado do mundo, cujo rosto nunca foi visto. Os dois policiais que o procuram inicialmente se opõem, mas passam a colaborar e a se entender para resolver o caso e permanecerem vivos.

Veja o trailer de Santo:

A série é o primeiro trabalho de Bruno Gagliasso na Netflix e, para as gravações, o ator se mudou para Madri, na Espanha, entre os meses de abril e outubro de 2021. A partir daí, o elenco e as equipes de direção e produção passaram a gravar em Salvador. "Meu trabalho em Santo foi visceral. Sem dúvidas, a preparação mais intensa de toda a minha carreira. Para chegar ao Cardona, meu personagem, tive que ir a lugares que jamais pensei. Minha estreia na Netflix é forte e intensa. E eu mal posso esperar pela estreia”, comenta o ator.

Além de Bruno Gagliasso e Raúl Arévalo (Riot, Tarde Para La Ira, O Mediador), o elenco também conta com os atores Victoria Guerra (Água Seca, 3 Mulheres), Greta Fernández (Elisa e Marcela, A Filha de um Ladrão), Luiz Felipe Lucas (Carcereiros, Confissões Médicas) e María Vázquez (Quem Mata com Ferro, María).

Na semana passada, os filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal. Ewbank e o marido estão de férias na Europa com os Titi, de 8 anos, Bless, de 7, e Zyan, de 2. Uma família de turistas angolanos também foram alvo das ofensas racistas. Segundo assessoria do casal, a mulher foi presa. Em um vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver a atriz partindo para cima de uma mulher e ouvi-la chamando de "racista nojenta".

"Foi a primeira vez que a minha filha me viu combatendo o racismo de frente, porque a gente fala muito sobre isso com eles, mas ela nunca tinha me visto combatendo de frente como foi feito. Ela ficou muito assustada. O Bless não percebeu muita coisa, porque ele estava brincando. Mas a Titi entendeu tudo", contou, em entrevista ao Fantástico, no domingo (31).

Para a atriz, a situação foi muito cruel para as crianças. "É muito cruel pensar que Titi e Bless, que têm 9 e 7 anos, já tem que ser fortes. Que eles já precisam ser preparados para combater o racismo, sendo que com 9 e 7 anos são duas crianças que teriam que estar vivendo sem pensar em absolutamente nada", lamentou.