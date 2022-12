Netflix anuncia data de lançamento de série sobre Harry e Meghan

A Netflix divulgou nesta segunda (5) uma nova prévia de Harry & Meghan, série documentalo sobre o relacionamento do príncipe Harry e Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex. Além disso, a plataforma também anunciou a data de estreia da série documental, que chega à plataforma em duas partes. A primeira parte (dos episódios 1 a 3) estreia nesta quinta (8) e a segunda (dos episódios 4 a 6) será lançada em 15 de dezembro.

O projeto, dirigido por Liz Garbus, de What Happened, Miss Simone?, promete ser um relato íntimo do namoro do casal com e acesso sem precedentes aos seus anos tumultuados como membros da realeza. Harry & Meghan é mais um produto da parceria entre o casal e a plataforma, com quem fecharam um acordo milionário com a produtora Archewell Productions.

Veja o trailer de Harry & Meghan: