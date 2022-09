Netflix anuncia documentário sobre bastidores da conquista do penta em 2002

Há 20 anos que o Brasil não ergue a taça de uma Copa do Mundo. Tentará quebrar o jejum no Catar, no fim do ano. Enquanto a competição não chega, a Netflix resolveu brindar os amantes do futebol verde e amarelo com um documentário sobre os bastidores da última conquista, em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.



"Brasil 2002: Os Bastidores do Penta", vai estrear na Netflix no dia 4 de outubro. Serão exibidas cenas inéditas dos bastidores do campeonato disputado na Coreia do Sul e no Japão sob comando de Luiz Felipe Scolari. Concentrações, vestiários e as viagens em imagens exclusivas e momentos únicos dos jogadores da seleção foram captados pelo ex-lateral-direito Juliano Belletti.



O documentário traz depoimento dos jogadores que estiveram naquela decisão, com Ronaldinho Gaúcho revelando uma motivação extra da seleção brasileira após a decepção da derrota na final de quatro anos antes, diante da França.



"Todos os jogadores estavam com uma vontade muito grande de dar a volta por cima depois do que aconteceu em 98", é uma das declarações de Ronaldinho. Apesar de falar da conquista do penta, a Netflix usa o Mundial da França de 1998 para ilustrar bem a vitória na decisão sobre a Alemanha por 2 a 0 no estádio de Yokohama, no Japão, com redenção de Ronaldo Fenômeno.



O ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, responsável por conduzir a decisão contra os alemães, e rivais do Brasil ao longo da competição, casos de David Beckham (capitão da Inglaterra), Marc Wilmots (capitão da Bélgica) e Oliver Kahn (capitão e goleiro da Alemanha), também deram depoimentos sobre a experiência de ter jogado contra os pentacampeões. Além de jornalistas que estiveram na cobertura.



O documentário promete emocionar e também divertir o público com revelações de algumas das estrelas daquela seleção brasileira, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu e Lúcio, entre outros. "Brasil 2002: Os Bastidores do Penta" tem 90 minutos de duração, sob direção e roteiro de Luis Ara, com colaboração de Rebecca Knight, Claire McArdle, Paul Brighten, Mark Cowan, Juliano Belletti e Roberto Carlos. O documentário é produzido pela Trailer Films, Collective Media Group e Entourage Sports & Entertainment.