Netflix anuncia documentário sobre Neymar: 'O Caos Perfeito'

Jogador brasileiro mais influente nos dias atuais, Neymar ganhou um documentário para chamar de seu na Netflix. A produção foi anunciada nesta terça-feira (14) pela plataforma de streaming, que também confirmou a data de estreia: 25 de janeiro de 2022.

Intitulado Neymar: O Caos Perfeito, o documentário mostrará o lado pessoal do astro, desde o início de sua carreira, no Santos, passando pelos seus anos de Barcelona e no clube atual, o Paris Saint-Germain, além da Seleção Brasileira. A série será dividida em três episódios de 50 minutos a uma hora.

O nome, aliás, veio graças a uma entrevista do brasileiro, em janeiro deste ano, para a revista britânica Gaffer. "O caos perfeito existiu em vários momentos da minha carreira. O caos perfeito existe na minha carreira, porque sou eu", disse Neymar, ao citar os momentos difíceis de sua trajetória.

O documentário foi produzido por LeBron James, estrela do Los Angeles Lakers e um dos maiores jogadores da NBA, e Maverick Carter, da produtora SpringHill Company.

Nomes como os jogadores de futebol Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves, Thiago Silva e David Beckham, o surfista Gabriel Medina e o atleta de vôlei Bruninho participaram com depoimentos.

No teaser, Neymar fala sobre como o veem as pessoas que não o conhecem: "Você é o Batman da vida deles. E para quem não te conhece, de cara eu já sou o Coringa, sabe?".