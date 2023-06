Netflix anuncia documentário sobre Vinicius Junior; saiba mais

Um dos principais jogadores brasileiros em atividade, Vinicius Junior ganhará um documentário da Netflix. A produção foi anunciada pela plataforma de streaming nesta terça-feira (13). A obra, que ainda não teve título revelado, está em desenvolvimento desde setembro de 2022 e tem estreia prevista para 2025.

O documentário mostrará de perto a vida do atacante, desde as categorias de base do Flamengo até o estrelato no Real Madrid, onde está desde 2018. Pelo clube merengue, o jogador já faturou nove taças, incluindo uma Liga dos Campeões - com direito ao gol do título - e dois Mundiais de Clubes.

Vini Jr também é dono de dois canecos do Campeonato Espanhol, além de troféus da Supercopa da Uefa, Supercopa da Espanha e Copa do Rei. Na última segunda-feira (12), o clube espanhol revelou que o atleta passará a vestir a histórica camisa 7, que já pertenceu a nomes de peso como Cristiano Ronaldo.

O atacante também se tornou porta-voz contra o racismo, dentro e fora de campo. Recentemente, Vini Jr enfrentou uma temporada de ofensas na Espanha. O estopim aconteceu na partida contra o Valencia, quando foi chamado de 'macaco' por torcedores rivais. A partida chegou a ser parada por alguns minutos por causa dos ataques, mas foi retomada.

Na reta final do jogo, o atacante teve uma discussão com o goleiro Mamardashvili, que virou uma confusão generalizada. Vini chegou a levar um mata-leão de Hugo Duro, e reagiu com o braço direito, que atingiu o atleta do Valencia. O brasileiro acabou expulso e, ao fim do confronto, usou as redes sociais para se manifestar.

Os fatos que ocorreram na partida geraram revolta mundial, com inúmeras críticas à LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol. O Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anulou o cartão vermelho dado a Vinicius e o árbitro de vídeo daquele jogo, Iglesias Villanueva, foi retirado da competição.

Vini Jr, que está com a Seleção Brasileira para os amistosos contra Guiné e Senegal, comemorou a produção do documentário.

"Poder contar minha história e inspirar garotas e garotos de todo o mundo a seguir uma trajetória de sucesso no esporte é o que mais me inspira neste projeto. O futebol tem um papel transformador para os jovens, especialmente no Brasil, e este filme pode levar esse poder de transformação para o mundo inteiro", disse.

O documentário é uma parceria com a Conspiração e tem roteiro de Emílio Domingos e direção de Andrucha Waddington.