Netflix anuncia fim de Anne With an E após 3ª temporada; atriz se despede

As redes sociais estão novamente agitadas após a Netflix anunciar que a série Anne With E terá somente mais uma temporada, que será a terceira e estreará em 3 de janeiro. A produção conta as histórias da jovem Anne, uma órfã adotada pelos irmãos Marilla e Matthew Cuthbert.



"Não posso negar que estou de coração partido, só que, mais do que isso, sou grata", escreveu Amybeth Mcnulty, protagonista da série, em sua conta oficial no Instagram, declarando ainda que a personagem a ensinou a ser corajosa e forte.

Além disso, diz que "ela (a personagem) é uma parte de quem eu sou agora, e a levarei comigo, para sempre".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.