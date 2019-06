Netflix anuncia jogo da série Stranger Things

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (12), a criação do jogo Stranger Things que será lançado no dia 4 de julho, junto com a terceira temporada da série. O anúncio foi feito durante a Electronic Entertainment Expo (E3), realizado na Califórnia, onde a gigante do streaming explicou um pouco do seu trabalho ao lado de desenvolvedores de games no mundo todo para construir jogos que darão aos fãs a oportunidade de vivenciar suas séries e filmes em videogames.

Game de aventura que mistura um estilo de arte retrô com uma mecânica de jogabilidade moderna, Stranger Things 3: The Game será lançado para Nintendo Switch, XBOX One, PlayStation 4, PC e Mac. Na trama, os gamers vão poder escolher um dos 12 personagens da série para explorar o famoso mundo de Hawkins, solucionar desafios e batalhar contra o Devorador de Mentes.

Estrelada por Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard, Stranger Things terá, ainda, um jogo de celular com lançamento previsto para 2020. Destinado aos sistemas Android e iOS, o game mobile permitirá que os jogadores usem sua localização real (no estilo Pokémon Go) para explorar o Mundo Invertido que há ao redor deles e cooperar com amigos para vencer monstros e ameaças, em uma espécie de RPG.

Outra novidade é o game inspirado na aguardada série original Netflix, O Cristal Encantado: A Era da Resistência, que estreia ainda esse ano para as plataformas Nintendo Switch, XBOX One, PlayStation 4, PC e Mac. O jogo de tática por turno irá desafiar fãs a recrutarem um exército de personagens e criaturas do vasto mundo de fantasia de Thra e comandá-lo estrategicamente em mais de 80 batalhas de campanha.

Além de videogames fechados, a Netflix também levará os personagens e mundos de suas séries originais para jogos já existentes de parceiros como Roblox, Ubisoft e Behaviour interactive, ainda neste ano.