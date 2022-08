Netflix anuncia lista de filmes originais até dezembro; confira

A Netflix anunciou nesta terça (30) a data de estreia para Entre Facas e Segredos 2, Matilda: O Musical, Enola Holmes 2 e Pinóquio (versão de Guillermo Del Toro), e os demais filmes a serem lançados pela plataforma no segundo semestre deste ano. Alguns títulos também terão lançamento híbrido (ou seja, serão lançados nos cinemas e no streaming).

Entre Facas e Segredos 2, sequência cheia de astros da comédia de mistérios de Rian Johnson, estreia em 23 de dezembro. O filme traz o retorno de Daniel Craig na pele do detetive Benoit Blanc, que dessa vez viaja para a Grécia para desvendar um novo e misterioso crime envolvendo um elenco novo formado por Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson e Edward Norton.

Já Matilda: O Musical chega à plataforma em 25 de dezembro. A produção traz Alisha Weir como a nova Matilda, e ainda é estrelado por Emma Thompson, Lashana Lynch, Stephen Graham, Andrea Riseborough e Sindhu Vee.

Veja as datas para os títulos originais da plataforma:

Setembro

Vizinhos (1/09)



Amor em Verona (1/09)



Ivy e Bean (2/09)

Ivy e Bean: O Fantasma do Banheiro (2/09)



Ivy e Bean: Entram na Dança (2/09)

Antraz: EUA Sob Ataque (8/09)



Fim da Estrada (9/09)



Drifting Home (16/09)



Justiceiras (16/09)



Lou (23/09)



O Homem do Jazz (23/09)

Athena (23/09)

Blonde (28/09)



Outubro

Brasil 2002: Os Bastidores do Penta (4/10)

O Telefone do Sr. Harrigan (5/10)

Uma Garota de Muita Sorte (7/10)

O Time da Redenção (7/10)

Esposa de Aluguel (13/10)

A Maldição de Bridge Hollow (14/10)

A Escola do Bem e do Mal (19/10)



Descendant (21/10)

O Enfermeiro da Noite (26/10)

Nada de Novo no Front (28/10)

Wendell & Wild (28/10)

Novembro

Enola Holmes 2 (4/11)

Uma Queridinha de Natal (10/11)

A História do Cisne Negro (11/11)

O Enfermeiro da Noite: Charles Cullen (11/11)

In Her Hands (16/11)

Natal com Você (17/11)

Terra dos Sonhos (18/11)



As Nadadoras (23/11)

O Diário de Noel (24/11)

Ruído, O Dragão do Meu Pai, Monica My Darling (em novembro, mas ainda sem data definida pela plataforma)



Dezembro

Scrooge: Um Conto de Natal (2/12)

Pinóquio por Guillermo Del Toro (9/12)



Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades (16/12)

Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia (16/12)

The Even Deadly Sins: Fúria de Edimburgo Parte 1 (20/12)

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (23/12)

Ruído Branco (30/12)