Netflix anuncia produções brasileiras que serão lançadas até o fim de 2022

A Netflix começou a semana anunciando a expansão de seu catálogo nacional. A plataforma revelou nesta segunda-feira (5) os títulos brasileiros que pretende lançar até o final de 2022, incluindo sequências, novas temporadas, especiais de comédia e, é claro, novas produções originais. As datas de lançamento, porém, ainda não foram divulgadas.

Além de novos episódios de Sintonia, De Volta aos 15, Casamento às Cegas - Brasil e A Sogra que Te Pariu, a Netflix também se prepara para o lançamento de DNA do Crime, policial dirigido por Heitor Dhalia (O Cheiro do Ralo), e B.O., série estrelada por Leandro Hassum, que viverá um atrapalhado delegado interiorano transferido para o Rio de Janeiro.

O comediante também estrelará Meu Cunhado É um Vampiro, filme original da plataforma dirigido por Alê McHaddo (Amor Dá Trabalho) e com roteiro de Paulo Cursino (Vizinhos). Hassum viverá um ex-jogador de futebol que recebe seu cunhado folgado em sua casa e, como o próprio título já indica, o rapaz, vivido por Rômulo Arantes Neto.

Outro longa que chega à Netflix até o final do ano é Ricos de Amor 2, sequência do romance de 2020, novamente estrelada por Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita. O novo filme mostrará o casal trabalhando no norte do Brasil, onde enfrentarão os interesses de um poderoso e perigoso fazendeiro.

A plataforma também trabalha em uma minissérie inspirada na Chacina da Candelária, caso de 1993 em que milicianos mataram oito jovens - seis deles menores de idade -, em frente à Igreja da Candelária. A produção recontará o crime a partir do ponto de vista de quatro jovens e terá participações de Antônio Pitanga, Péricles, Maria Bopp, Juliana Lohmann e Leandro Firmino.

O streaming também lançará Isso Não É Um Culto, novo especial de comédia de Whindersson Nunes gravado em Porto, em Portugal. De acordo com a própria Netflix, “o show é marcado pela nostalgia e ousadia do comediante nos palcos”.

Além das produções anunciadas, em 2022 a plataforma está investindo R$ 5 milhões em programas de desenvolvimento de profissionais do mercado audiovisual, como parte do investimento na indústria local – algo que é realizado desde que a empresa começou a produzir conteúdo no Brasil. São projetos que têm como objetivo colaborar com a expansão e aperfeiçoamento da rede de talentos locais e também impulsionar narrativas mais diversas e inclusivas a partir da aproximação, identificação e formação de pessoas de grupos historicamente sub-representados. Como parte dessa estratégia, a Netflix lança nesta segunda (5) a iniciativa Segundo Ato, direcionada a roteiristas negros e indígenas que atuam no mercado audiovisual local.