Netflix anuncia Rodrigo Santoro para terceira temporada de Bom Dia, Verônica

Um dos maiores representantes nacionais em Hollywood, Rodrigo Santoro assinou contrato com a Netflix para estrelar a terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica. O ator já voltou ao Brasil e começou as gravações de sua participação na série de suspense nacional da plataforma. Ele interpretará Doúm, chefão de um grande esquema de abuso sexual e tráfico internacional de pessoas.

Santoro também voltará ao ar na Globo a partir de 29 de maio com a reprise de Mulheres Apaixonadas (2003) no Vale a Pena Ver de Novo.

Além dele, Maitê Proença faz sua estreia no streaming e fará parte dos novos episódios da série. O vilão Matias (Reynaldo Gianecchini), a filha Ângela (Klara Castanho) e a mulher Gisele (Camila Márdila) também retornarão à retornarão à história na terceira parte.

Na nova temporada, que ainda não tem data para estrear, Verônica (Tainá Müller) fará de tudo para descobrir quem é Doúm, o nome por trás da organização criminosa de Matias e Brandão (Eduardo Moscovis), o policial que barbarizou na primeira leva de episódios.

No fim da segunda parte, Verônica concluiu que Matias era Doúm. Mas, no último episódio, o religioso recebeu em sua casa um homem que se apresentou com esse nome, indicando que há alguém acima do personagem de Gianecchini na a organização.

As novas gravações já estão acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo. A ideia é que sejam produzidos apenas três episódios para concluir a série, na contramão de outras produções nacionais da plataforma que foram canceladas após apenas uma temporada.