Netflix apresenta trailer da série A Vida Mentirosa dos Adultos; assista

A Netflix divulgou nesta terça (8) o primeiro teaser de A Vida Mentirosa dos Adultos, série que adapta o livro de Elena Ferrante.Estrelada pelas atrizes Valeria Golino e Giordana Marengo, a produção italiana chega ao streaming em 4 de janeiro.

Veja o trailer:

O livro, publicado no Brasil pela editora Intrínseca, acompanha Giovanna, moradora de um bairro de classe média de Nápoles, cujo destino é definido por um comentário do pai que a comparava a uma tia distante. Com seis episódios, a série terá direção de Edoardo De Angelis e contará ainda com Alessandro Preziosi e Pina Turco no elenco. Ferrante assina o roteiro da produção ao lado do diretor, Laura Paolucci e Francesco Piccolo.

Esta não é a primeira obra de Ferrante a ser adaptada para a televisão. A HBO lançou, em 2018, a série A Amiga Genial, baseada em quatro romances da autora.