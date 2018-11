Netflix cancela série 'Demolidor' após três temporadas

Após Luke Cage e Punho de Ferro, mais uma série original da Netflix em parceria com a Marvel foi cancelada. Desta vez, os fãs de Demolidor dão adeus à série após três temporadas na plataforma de streaming.



Segundo comunicado oficial divulgado ao site Deadline, Demolidor não voltará para uma quarta temporada na Netflix: "Nós estamos muito orgulhosos da último temporada da série e, apesar de ser doloroso aos fãs, nós achamos melhor encerrar esse capítulo no auge", declarou o porta-voz.



No entanto, apesar de a série ser descontinuada, as três temporadas permanecerão disponíveis na plataforma.