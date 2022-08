Netflix completa 25 anos e libera algumas curiosidades em vídeo

A Netflix faz aniversário e completa 25 anos de existência. O que foi primeiramente uma empresa de entrega de DVDs (no estilo locadora de vídeos) hoje é uma das principais empresas do mundo. Com 221 milhões de usuários e disponível em 190 países, a plataforma tem séries de TV, filmes, documentários, e jogos. E segundo a plataforma, 11 milhões de usuários utilizam a foto do Poderoso Chefinho como foto de perfil em suas contas.

Mas nem sempre foi assim. E no começo nem Netflix a empresa chamava e sim Kibble.Anteriormente, lá na década de 90, os usuários precisavam logar no site da plataforma e escolher qual filme ou série queriam ver e a plataforma enviava para a casa do cliente as cópias físicas do que eles tinham escolhidos.

O primeiro filme que a Netflix enviou para a casa de um cliente foi Beetlejuice – Os Fantasmas Se Divertem (Tim Burton/1988) em 1998. O primeiro envelope de DVD da Netflix era branco, não vermelho, a cor tradicional da empresa.

Até que chega a popularização da internet e em 2007 boa parte do catálogo da plataforma começou a ser migrado para o ambiente on-line. O som icônico que abre as produções da Netflix quase foi o barulho de uma cabra antes de ser o barulho conhecido como TUDUM.

Em 2013, a plataforma estreava sua primeira série original roteirizada, o drama House of Cards. No mesmo ano a plataforma liberou também a função “Minha Lista” que dava para o usuário a chance de Salvar Filmes & Séries em uma lista própria personalizada. A plataforma afirma que a série La Casa de Papel é a série que mais foi colocada na “Minha Lista” de todos os tempos. Em 2015, o primeiro filme original chegava na plataforma, Beasts of No Nation.

Em 2021, a plataforma prometeu 1 filme por semana no seu catálogo e cumpriu. Em 2022 também seguiu o modelo. Em 2021 também lançou um site que mostrava as séries e filmes mais vistos segundo seus próprios dados.

Confira mais sobre os 25 anos de plataformano vídeo abaixo:

[youtube https://youtu.be/pMZPTnWpaWk]