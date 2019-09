Netflix compra direitos da série Seinfeld

A Netflix anunciou na última segunda (16), que adquiriu os direitos de exibição da série americana Seinfeld em 2021. Esse foi mais um passo da empresa na batalha contra outras plataformas para aumentar o seu catálogo.

A empresa de streaming vai perder o direito de exibir a série Friends, no final deste ano e The Office, em 2021. As duas séries são as mais vistas no catálogo da plataforma.

Friends deixa catálogo da Netflix (Foto: Divulgação)

Mesmo com os valores não sendo divulgados oficialmente, é de conhecimento que a NBC/Universal desembolsou 500 milhões de dólares para transmitir The Office durante cinco anos e a Warner Media desembolsou 425 milhões de dólares pelos direitos de Friends durante cinco anos também.

Diante da perspectiva de lançamentos de ofertas de novas plataformas de streaming de vídeo da Disney, Apple, Warner Media e NBC/Universal em novembro, as séries mais antigas se tornaram alvos importantes para essas empresas.

Os direitos de transmissão de Seinfeld pertencem, desde 2015, a Hulu, plataforma subsidiaria da Disney. A Sony, dona dos direitos originais da série, nunca conseguiu que sua plataforma PlayStation Vue, fosse para frente, então não teve interesse em recuperar os direitos exclusivos sobre a série.

A Netflix vai perder também todos os catálogos da Star Wars, Pixar e Marvel que pertencem a Disney.