Netflix: confira os lançamentos do streaming em abril 

A Netflix revelou a lista de novidades para abril. São diversos novos filmes e séries que chegarão à plataforma de streaming a partir desta quarta-feira (01). Entre os lançamentos de séries, vale destacar a estreia de Sombra e Ossos, Meu Pai e Ouros Vexames e O Paraíso e a Serpente. Já na área de filmes, Esquadrão Trovão, Alma de Cowboy e Amor e Monstros estão na lista de novidades.

Confira abaixo a relação completa da Netflix:

Séries

Sombra e Ossos (dia 23)

Meu Pai e Outros Vexames (dia 14)

O Paraíso e a Serpente (dia 2)

Grite, Você Está Sendo Filmado – 2ª temporada (dia 1°)

Luis Miguel: A Série – 2ª temporada (dia 18)

O Inocente (dia 30)

Filmes

Esquadrão Trovão (dia 9)

Alma de Cowboy (dia 2)

Amor e Monstros (dia 14)

Radioactive (dia 15)

Prenda-me se for Capaz (dia 1°)

Fuja (sem data definida)

Vozes e Vultos (sem data definida)

À Espreita do Mal (sem data definida)

Documentários e Especiais

Meu Amor: Seis Histórias de Amor Verdadeiro (dia 13)

O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos (dia 7)

Por Que Você me Matou? (dia 14)

Headspace: Guia Para Dormir Melhor (dia 28)

A Vida em Cores com David Attenborough (dia 22)

Histórias Para Vestir (dia 1°)

Crianças e família

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (dia 30)

Go! Go! Cory Carson – 4ª temporada (dia 27)

Mighty Express – 3ª temporada (dia 13)

Velozes e Furiosos: Espiões do Asfalto – 4ª temporada México – (dia 16)

Reunião de Família: Parte 3 (dia 5)

4 Contra o Apocalipse: Feliz Apocalipse pra Você (dia 6)

Shrek (sem data definida)

Shrek 2 (sem data definida)

Anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (dia 1°)

Gokushufudou: Tatsu Imortal (dia 8)

Yasuke (dia 29)

Confira abaixo as principais estreias da Globoplay:

Sandition (dia 2)

Balthazar (dia 6)

Cabocla (dia 12)

Bem Juntinhos (dia 15)

Roda de Fogo (dia 26)

Casa Kalimann (dia 28)

Miraculous — As Aventuras de Ladybug - Temporada 4 (Parte 1) (dia 30)

The Good Doctor — O Bom Doutor - Temporada 4 (Parte 1) (dia 30)

A Corrida das Vacinas (sem data definida)

Um Milhão de Coisas — A Million Little Things - Temporada 3 (Parte 1)

Um Contra Todos - Temporada 4 (sem data definida)

Coroner (sem data definida)

Flesh and Blood: Um Crime na Vizinhança (sem data definida)

Charmed — Nova Geração - Temporada 3 (Parte 1) (sem data definida)

iZombie (sem data definida)

O Golpe do Amor (sem data definida)

Confira abaixo as principais estreias do Disney+:

O Reino da Baleia Azul (dia 2)

As Visões da Raven (dia 9)

O Rei do Show (dia 94)

A Casa da Coruja (dia 16)

Big Shot: Treinador de Elite (dia 16)

As Várias Faces da Terra (dia 16)

Greta: O Futuro é Hoje (dia 16)

Photo Ark (dia 23)

Raya e o Último Dragão (dia 23)

Truques da Mente (dia 30)

As Enroladas Aventuras de Rapunzel (dia 30)

Confira abaixo as principais estreias do Amazon Prime:

Dia 1:

Se a Rua Beale Falasse

The Walking Dead: World Beyond – 1ª Temporada

Double Dragon – 1ª e 2ª Temporada

Pânico em Alto mar 2

Seita Mortal

Jogos Mortais (2004)

O último caçador de Bruxas

Absentia – 2ª temporada

Vida Selvagem

Dia 7:

Ma

Dia 8:

De Férias com o Ex: Celebs – 2ª Temporada

Rota de Seda

Dia 9:

Outros – 1ª Temporada

Dia 10:

Danyka‘s: Mar de Fundo

Dia 15:

Breaking News In Yuba County

Dia 20:

Juntos Para Sempre

Dia 29:

Dreamland

Dia 30:

Sem Remorso