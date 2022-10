Netflix confirma fim de Maldivas e dispensa Marquezine e Manu Gavassi

A série nacional da Netflix Maldivas, que tem Manu Gavassi, Bruna Marquezine e Carol Castro no elenco, não terá uma continuação. A informação foi confirmada pela plataforma de streaming. A atração estreou em junho de 2022 e todos os atores já foram dispensados e avisados de que não haverá mais temporadas. O elenco da produção também contou com nomes de peso como Sheron Menezzes, Vanessa Gerbelli, Enzo Romani, Klebber Toledo, Guilherme Winter e Samuel Melo.

A série acompanha a vida de quatro mulheres que, por diferentes motivos, foram morar em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), e se tornaram amigas. Mesmo que a expectativa em torno da trama tenha sido imensa, principalmente por conta do elenco, a série não impressiona tanto assim. Ela até tenta fugir do óbvio com uma vibe mistério e investigação, mas falha miseravelmente.

Maldivas continua disponível no catálogo da Netflix, apenas não terá uma continuação, segundo o streaming.

Veja o trailer de Maldivas: