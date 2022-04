Netflix, Disney, Mubi e Amazon: veja lançamentos do fim de semana

Está procurando o que fazer durante o fim de semana? Veja os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

Na Netflix, uma das estreias é o anime de ficção científica “Bubble”. O filme japonês de animação acompanha um jovem que vive em uma versão abandonada de Tóquio. No lugar repleto de bolhas e anormalidades gravitacionais, o protagonista encontra uma garota misteriosa.

O longa-metragem “Bohemian Rhapsody” também foi adicionado ao catálogo. Protagonizada por Rami Malek, produção biográfica mostra Freddie Mercury (1946 - 1991), um dos grandes nomes da música.

O enredo foca em vários momentos da vida do cantor, desde o início da banda de rock Queen, na década de 1970, até o seu estrelato. Mas a fama traz várias consequências para a trajetória pessoal e profissional do artista.

Já o Disney+ disponibiliza a primeira temporada de “Do Esboço à Realidade”, que exibe os bastidores do trabalho da Walt Disney Animation Studios. A cada episódio, animadores e outros profissionais revelam os processos criativos por trás de personagens icônicos da empresa.

O Amazon Prime Video terá o filme “Meia-Noite no Switchgrass”, que conta com um elenco formado por Emile Hirsch, Megan Fox e Bruce Willis. A direção é de Randall Emmett.

No enredo, Karl e Byron são dois agentes do FBI que estão próximos de desmontar uma rede de tráfico sexual. O problema é que suas investigações cruzaram o caminho de um serial killer.

Nesta situação, uma mulher é sequestrada pelo psicopata e tem sua vida ameaçada. A partir disso, os dois profissionais terão que solucionar o caso antes que uma tragédia aconteça. Longa-metragem é baseado em uma história real que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos.

No HBO Max, haverá o lançamento da primeira temporada de “A Cidade É Nossa”. A Força-Tarefa de Rastreamento de Armas do Departamento da Polícia de Baltimore está envolvida em escândalos de corrupção.

Além disso, os moradores da cidade estadunidense veem um colapso moral ocorrer depois de terem defendido uma restrita política de proibição de drogas e a prisão em massa. No elenco, estão Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector, Josh Charles e Darrell Britt-Gibson.

Netflix

quarta-feira, 27- Silverton: Cerco Fechado- O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas

quinta-feira, 28- As Crônicas de Usagi: O Coelho Samurai- Bubble

sexta-feira, 29- Lua de Mel com a Minha Mãe- Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 2- Ozark (temporada 4 - parte 2)

sábado, 30- Bohemian Rhapsody

Disney Plus

quarta-feira, 27- Do Esboço à Realidade (temporada 1)- Cavaleiro da Lua (episódio 5)- Segredos em Sulphur Springs (temporada 2)

sexta-feira, 29- Gnomeu e Julieta

Amazon Prime Video

sexta-feira, 29- Meia-Noite no Switchgrass- Undone (temporada 2)

HBO Max

segunda-feira, 25- A Cidade é Nossa (temporada 1)- Gentleman Jack (temporada 2)

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 28- As Mulheres do Sexto Andar- O Profeta- O som e a fúria- Anjos da cara suja- Rádio Auriverde

Mubi

quarta-feira, 27- Incident by a Bank

quinta-feira, 28- Tempestade

sábado, 30- In Natura