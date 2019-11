Netflix divulga as séries internacionais preferidas pelos brasileiros

A segunda temporada de The End of the F**ing World estreia nesta terça-feira (5) no serviço de streaming Netflix. A história, segundo a empresa, caiu no gosto dos brasileiros – a primeira temporada está entre as séries internacionais mais assistidas no país. Outras joias internacionais que fazem sucesso no país são Dark, da Alemanha; The Rain, da Dinamarca; e La Casa de Papel, da Espanha. Inclusive, todos os dias 2 milhões de espectadores no Brasil curtem séries e filmes internacionais produzidos ao redor do mundo – um aumento de 80% em relação ao ano passado.

“Como The End of the F**ing World, Dark, The Rain e La Casa de Papel têm demonstrado, grandes histórias podem vir de muitos lugares e serem amadas em qualquer lugar”, disse Bela Bajaria, vice-presidente de Originais Internacionais. “No Brasil, nossos assinantes consomem incríveis conteúdos locais como Sintonia e Irmandade, mas também estão descobrindo todos os dias séries de todo o mundo na Netflix. É a autenticidade da narrativa que o público ama, e ele não está prestando atenção à língua ou ao país”.

Veja abaixo histórias internacionais mais assistidas que os brasileiros descobriram na Netflix.

Segundo a empresa, estes títulos foram selecionados entre o top 20 das séries internacionais mais assistidas da Netflix no Brasil: