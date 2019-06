Netflix divulga data de estreia de Sintonia, série do Kondzilla

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 27, a data de estreia da série brasileira Sintonia, criada por KondZilla, Guilherme Quintella e Felipe Braga. A produção vai ao ar no dia 9 de agosto.

A série acompanha três personagens, Nando (Christian Malheiros), Doni (MC Jottapê) e Rita (Bruna Mascarenhas), que cresceram juntos na mesma favela, da região de São Paulo. Ao som do funk paulista, os protagonistas lidam com o tráfico de drogas e a religião, transformando suas experiencias de infância, em caminhos diferentes. A primeira temporada tem seis episódios com 40 minutos.

A série é produzida pela produtora Losbragas e tem roteiro assinado por Guilherme Quintella, Duda Almeida, Thays Berbe e Pedro Furtado. A produção é de Rita Moraes, Felipe Braga, Alice Braga e KondZilla.