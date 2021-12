Netflix divulga data de Vikings: Valhalla e novo trailer de Sandman

Valhalla, série derivada de Vikings, tem data para chegar à Netflix: será em 25 de fevereiro de 2022. Junto com a novidade, a Netflix liberou nesta terça (30) uma nova leva de imagens da produção, que você pode conferir logo abaixo:

Situada 100 anos após os eventos vistos na produção original do History Channel, que conta a saga de Ragnar Lothbrok e seus fillhos na conquista do mares do oeste, Vikings: Valhalla deve incluir aparições de figuras notórias da história real dos povos vikings, como William, o Conquistador, Leif Erikson, Freydís Eiríksdottir.

Os irmãos Ragnar e Rollo Lothbrok da série Vikings (divulgação)

A ideia, segundo o criador da franquia Michael Hirst afirmou ao site IGN, é mostrar o legado de Rollo, irmão de Ragnar, que se tornou rei da França, já que William foi um descendente direto do líder viking. Jeb Stuart (Duro de Matar) será o showrunner da nova série.

A plataforma fez ainda uma thread anunciando também os principais títulos de fantasia, terror, sci-fi e suspense para 2022. Entre eles estão a segunda temporada da série coreana Alice in Borderland; All of Us Are Dead, mais uma coreana sobre zumbis; Archive 81, série de terror sobrenatural baseada em um podcast com o mesmo nome; Army of the Dead: Lost Vegas, animação baseada no filme de Zack Snyder; Magic: The Gathering, Cuphead - A Série e Cyberpunk: Edgerunners, ambas baseadas em jogos; a segunda temporada de Criando Dion; e as tramas de terror The Midnight Club, In From the Cold e First Kill.