Netflix divulga novo trailer da aventura Enola Holmes 2

A Netflix divulgou nesta terça-feira (11), o trailer oficial do filme Enola Holmes 2, continuação do longa-metragem original de 2020, estrelado por Millie Bobby Brown (Stranger Things) e Henry Cavill (Superman), que interpretaram os personagens Enola e Sherlock Holmes, respectivamente.

Veja o trailer de Enola Holmes 2:

Enola Holmes ainda está sentindo o gostinho de ter solucionado seu primeiro caso e, decidida a seguir os passos do irmão famoso Sherlock, ela começa a trabalhar como detetive. O problema é que a carreira não anda lá muito movimentada. Resignada às dificuldades da vida adulta, ela está prestes a largar tudo... Até que uma garota sem um tostão aparece com um pedido que promete ser o primeiro caso oficial de Enola: encontrar a irmã desaparecida.

Conforme a situação se mostra cada vez mais desafiadora, Enola mergulha em um mundo novo e perigoso em Londres - de fábricas cinzentas a teatros vibrantes até os altos escalões da sociedade e o famoso endereço Baker Street, 221B, propriamente dito. À medida que uma conspiração mortal se inicia, Enola precisará da ajuda de amigos - e do próprio Sherlock - para desvendar o mistério. O jogo, ao que parece, começou novamente!