Netflix divulga prévia da quarta e última temporada de Sintonia 

A Netflix liberou nesta terça (11) o primeiro teaser da quarta e última temporada de Sintonia -- que ganhou sua primeira imagem oficial durante a CCXP22.

Veja abaixo a prévia:

Narrada do ponto de vista de três personagens diferentes, a história de Sintonia explora a conexão entre música, crime e religião na periferia de São Paulo.Doni, Nando e Rita cresceram juntos na mesma favela, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, do tráfico das drogas e da igreja.

Cada um deles transforma suas experiências de infância em caminhos muito divergentes. O quarto ano da série estreia em breve, em data a ser anunciada pela plataforma.