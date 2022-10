A Netflix divulgou os primeiros pôsters da 5ª temporada da série The Crown, estrelado por Imelda Staunton, Elizabeth Debicki e Dominic West. O programa, que volta à plataforma com sua quinta temporada no dia 9 de novembro, recria a história da família da rainha Elizabeth II, morta em 8 de setembro aos 96 anos.

Veja os posters:

(divulgação) (divulgação) (divulgação)