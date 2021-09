Netflix divulga programação do Festival Tudum

A Netflix divulgou nesta quinta (23) a programação completa do Tudum: Um Evento Mundial para Fãs, que acontecerá neste sábado (25). A comediante Lilly Singh será a apresentadora da primeira hora do evento, que inclui um clipe inédito e exclusivo do blockbuster Alerta Vermelho, uma espiada nas novas temporadas de Bridgerton e Ozark, além de uma surpresa especial de Stranger Things.

E, por falar em Mundo Invertido, as estrelas de Stranger Things Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin vão ser os hosts da segunda hora do evento, na qual os fãs vão poder conferir as primeiras imagens de séries como The Sandman, Vikings: Valhalla e da 4ª temporada de Cobra Kai. E tem muito mais: um sneak peek da continuação de Resgate, a abertura do live-action Cowboy Bebop e um painel com as estrelas da ação Charlize Theron, Regina King e Zazie Beetz, moderado pela CMO da Netflix, Bozoma Saint John.

Veja o trailer do Tudum:

Nicola Coughlan, de Bridgerton, será a mestre de cerimônias da terceira e última hora do Tudum. Nesse bloco os fãs vão poder conferir o primeiro teaser e a data de estreia da 2ª temporada de Emily em Paris, uma mensagem especial da nova rainha de The Crown, um clipe exclusivo do filme Não Olhe para Cima, bastidores com o elenco de The Umbrella Academy, o trailer de Exército de Ladrões: Invasão da Europa e notícias exclusivas e prévias de The Witcher.

Como assistir ao evento mundial

A transmissão começa às 13h (horário de Brasília) pelos canais da Netflix no YouTube em todo o mundo – incluindo o Brasil, além do Twitter.

Bônus: no mesmo dia, teremos um pré-show dedicado a conteúdos inéditos de anime a partir das 10h (horário de Brasília) no canal Netflix Anime.

O que vai rolar

Mais de 145 estrelas da Netflix apresentarão novidades sobre mais de 100 filmes e séries no decorrer das três horas de evento – incluindo as novas temporadas de Stranger Things, Bridgerton e The Witcher, passando por La Casa De Papel e Cobra Kai, assim como os blockbusters Alerta Vermelho, Não Olhe para Cima, Resgate, Vingança & Castigo, The Old Guard e muito mais.

E o Brasil será representado! Maisa será a apresentadora do bloco Mais Brasil na Tela, exibindo com exclusividade as primeiras cenas das séries Maldivas e De Volta aos 15.

Os fãs vão curtir tudo em primeira mão: imagens exclusivas, teasers e trailers inéditos, além de muitas informações de bastidores que serão apresentadas durante os painéis.

Confira abaixo a programação completa abaixo: