Netflix divulga séries que brasileiros mais maratonaram em 2018

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (12) as séries que os brasileiros fizeram maratonas mais rapidamente neste ano de 2018. Das dez séries, a maioria absoluta é de primeiras temporadas - somente duas não estão nesse padrão. O primeiro lugar é uma surpresa: a francesa "O Bosque".

A série de horror e suspense é ambientada em uma cidade pequena, isolada por uma floresta, e se centra no desaparecimento misterioso de uma mulher. Durante a busca, a polícia e uma professora descobrem uma teia de segredos inquietantes. A temporada tem apenas seis episódios - será que isso ajudou a maratonar rapidinho? A história foi concebida como uma minissérie, segundo o canal France 3, responsável pela produção, e portanto não deve haver segunda temporada.

O segundo lugar é "A Catedral do Mar", série espanhola baseada em um livro de sucesso. A história se passa na Barcelona do século XIV, quando um servo determinado a conquistar riqueza e liberdade enfrenta o desprezo da nobreza e o cerco da Inquisição.

Depois aparece "The Seven Deadly Sins: Ressurreição dos Dez Mandamentos", a nova temporada do anime que fez sucesso contando a história de uma princesa que tenta encontrar um grupo de cavaleiros perigosos que a ajudem a recuperar suas terras após seu reino ser dominado por tiranos.

A quarta foi a série "On My Block", um drama teen sobre um grupo de adolescentes e sua vida em um bairro pobre e perigoso de Los Angeles.

O quinto lugar ficou com "Segurança em Jogo", produção britânica que traz Richard Madden (o Robb Stark de Game of Thrones) como um veterano de guerra que agora trabalha como especialista de segurança para a Polícia Metropolitana de Londres.

Veja o top 10 completo:

1. O Bosque - 1ª temporada

2. A Catedral do Mar

3. The Seven Deadly Sins: Ressurreição dos Dez Mandamentos

4. On My Block

5. Segurança em jogo - 1ª temporada

6. As telefonistas - 1ª temporada

7. Safe - 1ª temporada

8. 21 Thunder - 1ª temporada

9. A Maldição da Residência Hill - 1ª temporada

10. Lost in Space - 1ª temporada